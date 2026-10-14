Fransa'da son yıllarda etkisini artıran iklim değişikliği, kuraklık ve aşırı sıcaklar ile tüketicilerin kırmızı şaraba yönelik azalan talebi, bağcılık sektöründe üretim tercihlerinin değişmesine yol açıyor. Geleneksel bağcılık bölgelerinde yaşanan finansal belirsizlikler nedeniyle üreticiler, bağlarını sökerek kurak koşullara dayanıklı alternatif ürünlerin ekimine başlıyor.

Fransa'nın güneyindeki Mont Ventoux eteklerinde faaliyet gösteren Matthias ve Amandine Reynard çifti, devlet destekleri ve ilgili derneklerin yönlendirmesiyle bağlarının bir bölümünü sökerek antep fıstığı dikti.

Bölgede iki yüzyıl önce yetiştirilen ancak zamanla üretimi duran antep fıstığı, son sıcak dalgalarında sulama yapılmaksızın gelişim gösterirken, üzüm bağlarının aşırı sıcaklar nedeniyle ciddi oranda yıprandığı bildirildi. Üreticiler, fıstık ağaçlarının ticari verimliliğe ulaşmasının 4 ila 5 yıl aldığını belirtti.

MERCİMEK VE NOHUT ÜRETİMİ DE ARTIYOR

Benzer bir dönüşüm Castelnau-Valence bölgesinde de yaşanıyor. Bölgedeki çiftçiler, su ihtiyacı düşük ve bakımı daha kolay olan mercimek ve nohut gibi tarlada yetişen ürünlere yöneliyor. Su kaynaklarının azlığı nedeniyle bu kararı aldıklarını belirten şarap üreticisi Jonathan Altier, mercimeğin topraktaki azot miktarını artırarak komşu lavanta tarlalarının verimliliğine katkı sağladığını ve artan bitkisel protein talebi sayesinde pazar imkanının genişlediğini ifade etti.

DEVLET DESTEKLERİ VE MALİYETLER

Avrupa'da tarımsal dönüşümü desteklemek amacıyla Fransa hükümeti, sökülen her bir hektar bağ için yaklaşık 4.000 euro hibe desteği sağlıyor. Ancak üreticiler, verilen sübvansiyonların yeni fidan dikimi ve ekipman tedariki masraflarının yalnızca bir kısmını karşıladığını, dönüşüm sürecinde kişisel öz kaynak kullanımının zorunlu olduğunu kaydetti.