Türkiye'nin en kuzey noktasında bulunan Sinop; koylardan tabiat parklarına, tarihi yapılardan şelalelere uzanan sahasıyla dört mevsim boyunca ziyaretçileri ağırlıyor. Kent; kıyı şeridi, ormanlık alanları ve tarihi koruma altındaki noktalarıyla bölge turizminin merkezlerinden biri konumunda bulunıyor.

HANGİ DOĞAL ALANLAR VE KOYLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Sinop kıyılarında Akliman, Hamsilos Koyu ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri gibi koruma altındaki alanlar yer alıyor. Deniz ile ormanın birleştiği Hamsilos Tabiat Parkı, yürüyüş ve doğa gözlemi yapmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor. Serin iklimi ve korunaklı koylarıyla kent, özellikle yaz aylarında kıyı kullanımına imkan tanıyor.

ŞEHRİN TARİHİ YAPILARI NERELERDE YOĞUNLAŞIYOR?

Doğal alanlarının yanı sıra köklü bir geçmişe sahip olan kent, kültür turlarında da yer alıyor. Kent merkezinde bulunan Tarihi Sinop Kalesi ve tarihi Sinop Cezaevi, geleneksel mimariyle biçimlenmiş sokaklarla birlikte ziyaretçilerin rotasında yer alıyor.

TURİZM HAREKETLİLİĞİ YILA NASIL YAYILIYOR?

Kentte seyahat hareketliliği tek bir sezonla sınırlı kalmıyor. Yaz döneminde deniz ve kıyı kullanımı öne çıkarken; ilkbahar ile sonbahar aylarında doğa yürüyüşleri ve açık alan aktiviteleri gerçekleştiriliyor. Kış aylarında ise kentin sakin yapısı ziyaretçi çekmeyi sürdürüyor.