Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'beyaz et' sektöründe piyasa işleyişini bozduğu ve haksız fiyat artışlarına neden olduğu gerekçesiyle 13 şirkete 'deneyim kayyumu' atandığını duyurmuş, Türkiye'nin en büyük 'beyaz et' üreticisi firmalarının yöneticilerinin yer aldığı 32 kişilik gözaltı listesi kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.



8 ilde düzenlenen operasyonların ardından denetim kayyumu atanan şirketler arasında Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Erpilik, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi ve Lezita yer almıştı. Operasyonların serbest piyasaya yönelik tehlike oluşturduğunu öne sürerek çok sayıda siyasetçi duruma tepki gösterirken, Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu'ndan dikkat çeken bir iddia geldi.



Terkoğlu, Onlar TV yayınında 'beyaz et' devlerine yönelik yürütülen soruşturmaya paralel olarak iki soruşturmanın daha yürütüldüğünü açıkladı.





DEV MARKET ZİNCİRLERİ VE KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİNE SORUŞTURMA



Terkoğlu, yargı kulislerinden edindiği bilgilere göre 13 şirkete yönelik operasyona benzer şekilde 'kırmızı et' üretimi ve satışı yapan şirketlerin de farklı bir soruşturmaya dahil edildiğini belirtti. Öte yandan bir diğer soruşturma ise Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan market zincirlerine yönelik ilerlemekte.



Terkoğlu, yakın zamanda her iki sektöre de benzer bir operasyonun olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söylerken, cuma günü düzenlenen operasyona ilişkin kritik bir iddia öne sürdü.



AKP MYK ÜYESİ GÖZALTI LİSTESİNDEN ÇIKARILDI



Denetim kayyumu atanan 13 şirket arasında yer alan Keksinoğlu'nun iki sahibinden biri olan Özer Matlı gözaltına alınırken, şirketin diğer ortağı olan 24. ve 25. dönem AKP milletvekili ve eski AKP MKYK üyesi Önder Matlı ise gözaltı listesinde yer almadı.





Terkoğlu, Önder Matlı'nın da ilk aşamada gözaltına alınacak isimler arasında yer aldığını ancak siyasi durumu nedeniyle listeden çıkarıldığını söyleyerek "Öyle anlaşılıyor ki Önder Matlı da gözaltına alınacak ancak 'siyasi bir kriz' oluşabileceği gibi nedenlerle gözaltına alınmıyor ve geri adım atılıyor. Benim edindiğim kulis bilgisi bu" ifadelerini kullandı.