Dünyanın en büyük güneş enerjisi tesislerinden birine ev sahipliği yapan Türkiye, batarya depolama projeleri ve stratejik yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa ve bölge liderliğine soyunuyor.

Kalyon Karapınar GES gibi devasa tesislerle üretim kapasitesini artıran Türkiye, 2022'den itibaren rüzgar ve güneş projelerine batarya depolama zorunluluğu getirerek yatırımcı iştahını rekor seviyeye taşıdı. GES'te yaklaşık 20 milyon metrekarelik bir alana yayılmış, 2 bin 600 futbol sahasına eşdeğer büyüklükte yaklaşık 3,5 milyon güneş paneli bulunuyor.

Bu hamleyle Türkiye, 221 GW’lık başvuru hacmine ulaşarak depolama kapasitesinde Almanya ve İtalya gibi Avrupa devlerini geride bırakan devasa bir proje hattı oluşturdu.

TÜRKİYE MODEL ÜLKE KONUMUNDA

Rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki payını yüzde 22’ye çıkararak Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya bölgesinde %20 eşiğini aşan tek ülke olan Türkiye, enerji dönüşümünde model ülke konumuna yükseldi.

Uzmanlar, bu stratejinin bölgesel bir enerji merkezinin belkemiğini oluşturacağını vurgularken, 2035 yılı için belirlenen 120 GW’lık hedefe ulaşmak için mevcut kapasitenin üç katına çıkarılması gerektiğine dikkat çekiyor. Kömürün halen ana enerji kaynağı olmaya devam etmesine rağmen, Türkiye'nin attığı bu adımlar COP31 İklim Değişikliği Konferansı öncesi küresel arenada güçlü bir "yeşil dönüşüm" sinyali olarak değerlendiriliyor.