Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının etkisiyle peş peşe iflaslar yaşanırken, sağlık sektöründen de sıkıntılı haberler gelmeye devam ediyor.



Kapılarını 2004 yılında hastalarına açan ve Türkiye'de ilk kez 'kadın sağlığı merkezi' adı altında kurulan Kayseri Hüma Hastanesi, yaşadığı mali sorunların ardından konkordato ilan etti.

ÜNLÜ HASTANE KAPANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA



Kayseri Olay'da yer alan habere göre, Kayseri Ticaret Mahkemesi tarafından hastane hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alındı. Hastanenin ekonomik durumunu incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirilirken, hastanenin borçlarının yapılandırılması bekleniyor.



AVM PROJESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU



Hüma Sağlık Hizmetleri Grubu, Kayseri’de ‘20 milyon dolar yatırımla’ mevcut olan ve 2012 yılında faaliyete geçen eski oteli Crowne Plaza adıyla yenileyip ve yanında bulunan AVM kompleksini de Hüma İnternational Hospital adıyla hastaneye çevirme konusuyla gündeme gelmişti.