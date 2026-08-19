Yapay zeka, bu defa Türkiye’nin kültürel ve fiziksel çeşitliliğini mercek altına alarak en dikkat çeken şehirleri belirledi. Milyonlarca veri, tarihsel göç hatları ve estetik algı parametreleri üzerinden yapılan karmaşık analizler sonucunda öne çıkan 10 il ilan edildi. İşte yapay zekanın verilerine göre Türkiye'nin en güzel kadınlarına ev sahipliği yapan o şehirler...

İZMİR

Listenin ilk sıralarında yer alması kimse için şaşırtıcı olmayan İzmir, yapay zeka algoritmaları tarafından da tescillendi. Ege ikliminin getirdiği yaşam tarzı, Akdeniz genetiği ve tarihsel süreçteki kozmopolit yapısıyla İzmirli kadınlar, yapay zekanın estetik puanlamasında zirveye yerleşti.

ANTALYA

Akdeniz'in incisi Antalya, sadece turizmiyle değil, genetik çeşitliliğiyle de listenin üst sıralarına adını yazdırdı. Yapay zeka, Antalya'daki yüksek güneş ışığı maruziyeti, dengeli beslenme alışkanlıkları ve bölgeye özgü fiziksel hatların estetik açıdan yüksek skorlar aldığını ortaya koydu.

TRABZON

Karadeniz'in kendine has coğrafyası ve belirgin yüz hatları, yapay zekanın gözünden kaçmadı. Trabzon, karakteristik elmacık kemikleri, renkli göz oranının yüksekliği ve doğal güzellik standartlarıyla listenin en dikkat çeken şehirlerinden biri oldu.

ESKİŞEHİR

Bir öğrenci kenti olmanın getirdiği dinamizm ve genç nüfus oranıyla Eskişehir, listede tam bir sürpriz etkisi yarattı. Yapay zeka; Balkan göçmenlerinin yoğunlukta olduğu kentin genetik mirasını, zarafet ve yüz simetrisi kriterlerinde oldukça yüksek puanlarla ödüllendirdi.

İSTANBUL

Yüzyıllardır farklı kültürlerin, imparatorlukların ve göç yollarının kesişim noktası olan İstanbul, bu devasa genetik mozaiği sayesinde listedeki yerini aldı. Yapay zeka analizleri, kentin çok kültürlü yapısının sunduğu benzersiz çeşitliliği öne çıkardı.

BURSA

Tarihi dokusu ve güçlü kökleriyle öne çıkan Bursa, özellikle Osmanlı’dan günümüze uzanan zengin kültürel yapısı ve yoğun göçmen nüfusuyla dikkat çekiyor. Yapay zeka, Bursalı kadınların doğal ve zarif yüz hatlarını yüksek puanlarla derecelendirdi.

ADANA

Çukurova’nın sıcak iklimi ve Akdeniz enerjisi Adana’yı listeye taşıdı. Sıcakkanlı mizaçları, karakteristik göz yapıları ve güçlü ifade hatlarıyla Adanalı kadınlar yapay zekanın estetik haritasında üst sıralarda yer buldu.

ARTVİN

Doğayla iç içe yaşamın getirdiği tazelik ve Kafkas genetiğinin birleşimi Artvin’i listenin en özel noktalarından biri yaptı. Yüksek renkli göz oranı ve duru cilt yapısı, yapay zekanın veri analizlerinde şehri öne geçiren ana etkenler oldu.

SİVAS

İç Anadolu’nun köklü geçmişe sahip kenti Sivas, listede ezber bozan bir diğer il oldu. Yapay zeka, Sivaslı kadınların belirgin kemik yapısını, bakışlardaki derinliği ve simetrik yüz hatlarını değerlendirerek kente yüksek estetik puanı verdi.

MUĞLA

Ege ve Akdeniz'in kesişim noktasındaki Muğla, doğal yaşam tarzı ve kentsel stresin azlığı sayesinde öne çıktı. Yapay zeka algoritmaları, Muğlalı kadınların doğal güzellik, cilt sağlığı ve atletik fiziksel form kriterlerinde oldukça başarılı skorlar yakaladığını gösterdi.