Türk Deniz Kuvvetleri, 20-24 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı’nı gerçekleştirecek. Dört denizde eş zamanlı yürütülecek faaliyetlerde, kuvvetler arasındaki koordinasyonun ve çoklu tehdit ortamında karar alma kabiliyetlerinin sınanması hedefleniyor.

Yunan basınından Greek City Times, tatbikatı “Yunanistan alarmda” başlığıyla duyurdu. Haberde, Yunan askeri makamlarının Türk Deniz Kuvvetleri’nin faaliyetlerini yakından takip ettiği belirtildi.

TCG Anadolu, Doğu Akdeniz’de görev alacak

Tatbikatın öne çıkan aşamalarından biri, 24 Eylül’de Doğu Akdeniz’de düzenlenecek Seçkin Gözlemci Günü olacak. Bu kapsamındaki faaliyetler TCG Anadolu üzerinde gerçekleştirilecek.

Greek City Times, TCG Anadolu’nun tatbikattaki rolünü, Türkiye’nin kıyılarının ötesinde operasyon yürütme kapasitesi açısından değerlendirdi. Geminin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin Yunanistan tarafından dikkatle izlendiği aktarıldı.

Yunanistan’ın denizaltı ve gözetleme unsurlarını devreye soktuğu iddiası

Greek City Times’ın haberine göre, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), tatbikat süresince Türk filosunun hareketlerini izlemek üzere çeşitli askeri unsurları görevlendirdi.

Haberde, Ege’deki kritik noktalara deniz unsurları, denizaltılar ve gözetleme araçlarının konuşlandırıldığı öne sürüldü. Yunan birliklerinin alarm durumuna geçirildiği yönündeki bilgiler de aynı haberde yer aldı.

Ege ve Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklara dikkat çekildi

Yunan haber sitesi, tatbikatı Ankara ile Atina arasında devam eden anlaşmazlıklar çerçevesinde ele aldı. Haberde, Ege’deki deniz yetki alanları, Yunan adalarının silahlandırılması ve Türkiye’nin “Mavi Vatan” yaklaşımı üzerinden yaşanan görüş ayrılıklarına değinildi.

Dört denizi kapsayan Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı’nın özellikle Ege ve Doğu Akdeniz’de yürütülecek aşamalarının, Yunan askeri makamlarının takibinde olduğu belirtildi.