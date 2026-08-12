Ege ve Doğu Akdeniz'de dengeler yeniden kurulurken, Türkiye'nin deniz gücünü genişleten hamleleri Yunanistan'ın savunma planlarını sil baştan değiştirdi.

Atina merkezli PhileNews dergisi, iki ülkenin deniz kuvvetlerini karşılaştıran dikkat çeken bir analize imza attı.

Analizde, rekabetin artık yalnızca savaş gemilerinin sayısı üzerinden değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Türkiye'nin artan gemi inşa kapasitesi ve büyük savaş platformlarına yönelik yatırımları özellikle öne çıkarıldı.

YENİ GEMİLER VE FÜZE SİSTEMLERİ

Yunan basını, Ankara'nın donanmadaki dönüşümünü "devasa bir gemi inşa programı" olarak tanımladı.

Türkiye'nin 8 İstif sınıfı fırkateynin yanı sıra TF-2000 hava savunma destroyerlerini de inşa etmeye başladığı belirtildi.

Yaklaşık 8 bin 500 ton deplasmana sahip olması planlanan TF-2000'lerin, Yunanistan'ın fırkateynlerine karşı önemli bir güç unsuru olacağı ifade edildi.

İlk TF-2000'in 2027 sonuna kadar denize indirilmesinin, 2029-2030 döneminde ise teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Analizde, Türkiye'nin planladığı TF-2000'lerin HİSAR, SİPER ve ATMACA gibi yerli füze sistemleriyle donatılacağına da dikkat çekildi.

DENİZ KUVVETLERİNİN GENİŞLEMESİ

Analiste göre bu hamle, yalnızca yeni savaş gemilerinin filoya katılması anlamına gelmiyor.

TCG Anadolu ve gelecekteki MUGEM projesiyle birlikte düşünüldüğünde Türkiye, deniz kuvvetlerini daha geniş bir harekat alanında faaliyet gösterebilecek bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor.

Yunan yayın organı, denizaltılara özellikle dikkat çekerek çarpıcı ifadeler kullandı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki rekabetin özellikle su altında kritik bir aşamaya girdiğini belirten Yunan basını, "çok önemli ancak görünmeyen bir savaş sürüyor" ifadesini kullandı.

SU ALTI REKABETİ KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Yunanistan'ın uzun yıllardır Alman yapımı Tip 214 denizaltılarından avantaj kazanmaya çalıştığı iddia edilirken, Türkiye'nin Reis sınıfı Tip 214TN denizaltı programıyla bu alandaki dengeleri değiştirdiği değerlendirildi.

Türkiye'nin ilk Reis sınıfı denizaltısı TCG Pirireis'i envantere dahil ettiği, TCG Hızırreis ve TCG Muratreis'in ise test süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.

Havadan bağımsız tahrik (AIP) teknolojisine sahip bu denizaltıların, Türk Deniz Kuvvetleri'nin su altındaki harekat kabiliyetlerini önemli ölçüde artırdığına ve kritik eşiğin aşıldığına dikkat çekildi.

YUNANİSTAN YANIT HAZIRLIĞI YAPIYOR

Türkiye'nin büyük platformlara dayalı deniz gücünü genişletme stratejisinin, Yunanistan'ı da yeni bir savunma planı oluşturmaya yönelttiği belirtildi.

Atina'nın yaklaşık 50 yıllık Tip 209 denizaltılarını değiştirmek için yeni nesil denizaltı tedarikine hazırlandığı, Fransa ve Almanya'nın projelerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı cevap hazırlıklarını hızlandırdığına dikkat çekilen analizde, "Bu cevap yalnızca klasik savaş gemileri ve denizaltılardan oluşmayacak.

Atina, insansız deniz araçları, insansız hava araçları ve su altı sistemleriyle daha düşük maliyetli ancak yüksek teknolojiye dayalı bir savaş kapasitesi oluşturmayı planlıyor" denildi.

Uzmanlara göre PhileNews'in analizi, Yunanistan'ın savunma planlamasında Türkiye'nin deniz gücündeki büyümenin önemli bir belirleyici haline geldiğini ortaya koydu.