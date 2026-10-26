Türkiye genelinde hava kalitesi izleme ağlarından toplanan ölçüm verileri doğrultusunda ülkenin en temiz havasına sahip 10 kenti açıklandı. Açıklanan sıralama, atmosferdeki zararlı partikül oranının en düşük seyrettiği ve solunum sağlığı açısından en elverişli yaşam alanlarını ortaya koydu.
Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının güncel raporuna göre Türkiye'nin en temiz havaya sahip ilk 10 kenti şu şekilde sıralandı:
10-Bartın
9-Isparta
8-Kırşehir
7-Karabük
6-Rize
5-Bingöl
4-Sinop
3-Bayburt
2-Artvin
1-Kırklareli
İstasyonlar tarafından yapılan periyodik analizlerde atmosferdeki partikül madde (PM10 ve PM2.5), kükürt dioksit, azot dioksit ve karbonmonoksit gibi kirletici bileşenlerin yoğunluk oranları hesaplandı. Sanayi tesislerinin yoğunluğu, motorlu taşıt trafiği, rüzgar koridorları ve coğrafi engebe gibi parametreler incelenerek şehirlerin yıllık bazdaki temiz hava indeksleri netleştirildi.
Sıralamada yer alan illerin ortak özellikleri arasında geniş orman varlığı, yüksek rakım ve yoğun sanayi bölgelerinden uzak konumlanmaları öne çıkıyor. Zirvede yer alan Kırklareli'nin Istranca Ormanları koridoru ile Artvin, Rize ve Sinop gibi Karadeniz sahil ve dağ hattındaki kentlerin sahip olduğu bitki örtüsü, hava kalitesinin korunmasında birincil etken olarak değerlendiriliyor.
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