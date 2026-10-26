HAVA KALİTESİ RAPORU HANGİ KRİTERLERE GÖRE HAZIRLANDI?

İstasyonlar tarafından yapılan periyodik analizlerde atmosferdeki partikül madde (PM10 ve PM2.5), kükürt dioksit, azot dioksit ve karbonmonoksit gibi kirletici bileşenlerin yoğunluk oranları hesaplandı. Sanayi tesislerinin yoğunluğu, motorlu taşıt trafiği, rüzgar koridorları ve coğrafi engebe gibi parametreler incelenerek şehirlerin yıllık bazdaki temiz hava indeksleri netleştirildi.