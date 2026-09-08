Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir zamanlar cıvıl cıvıl olan, çocuk seslerinin yükseldiği tarihi Kışla köyü, yıllar içinde hayalet bir köye dönüştü. Geçmişte 20 hanenin yaşadığı köyde, bugün sadece tek bir aile yaşıyor. Issızlığın ortasında kalan hayalet köy, şimdilerde gizemli havası ve harabe evleriyle maceraseverlerin yeni rotası haline geldi.

HAYALET KÖYE YOĞUN İLGİ

Zamanla harabeye dönen tarihi köy, Sarkışla ilçesinin merkezine 20 kilometre mesafede bulunuyor. Gizemli köye gelen ziyaretçiler, çadır kurup piknik yaparken terk edilmiş evlerin arasında hatıra fotoğrafı çekiliyor.

KÖYÜN HİKAYESİNİ DUYAN ŞAŞIRIYOR

8 yıldır ailesiyle birlikte hayalet köyde yaşayan ve köyün son muhafızı olarak kabul edilen 6 çocuk babası 55 yaşındaki Cebrail Gültekin, geçimini hayvancılık ve bahçe işleriyle sağlıyor. Köyün hikayesini duyup gelenlerin şaşırdığını söyleyen Gültekin, "Buraya gelenler köyün tamamen boş olduğunu sanıyor. Tek bir hanenin kaldığını ve hayatımızı nasıl sürdürdüğümüzü gördüklerinde gözlerine inanamayıp derin bir meraka kapılıyorlar" açıklamasında bulundu.

“KALAN İZLER GERÇEKTEN TÜYLER ÜRPERTİYOR”

Fotoğraf tutkunlarının akın ettiği köye içerik üreticileri de yoğun ilgi gösteriyor. Dron çekimleri yaparken tesadüfen fark ettiğini söyleyen içerik üreticisi Büşra Baydemir, “Geçmişte onlarca ailenin yaşadığı bu yerin tamamen terk edilmiş olması beni inanılmaz etkiledi. Evlerde insan hayatına dair kalan izler gerçekten tüyler ürpertiyor" dedi.