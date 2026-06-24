

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyü, yıllar süren sessizliğin ardından yeniden hayat buluyor. 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kalan Ezidiler, devletin yürüttüğü çalışmalar sayesinde doğdukları topraklara dönmeye başladı. Uzun yıllar boyunca boş kalan köy, bugün Avrupa'da yaşayan eski sakinlerinin dönüşleriyle yeniden canlanıyor.

TERÖR NEDENİYLE BOŞALMIŞTI

Bir dönem bölgedeki güvenlik sorunları nedeniyle tamamen boşalan Mağara köyü, yıllarca kaderine terk edildi. Özellikle Almanya, Belçika ve Hollanda'ya göç eden Ezidi aileler, doğdukları köylerden uzak bir yaşam sürmek zorunda kaldı. Bölgede sağlanan huzur ortamı ve devlet destekli projeler, geri dönüşlerin önünü açtı.

KÖY BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Valilik ve İdil Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığının "Köye Dönüş Projesi" kapsamında yurt dışında yaşayan eski köy sakinleriyle iletişime geçti. İlk etapta 5 ailenin dönüş kararı almasının ardından köyde kapsamlı altyapı ve üstyapı yatırımları hayata geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 9,2 kilometrelik yol yapıldı, 2,2 kilometrelik sulama sistemi kuruldu, arıtma tesisi inşa edildi, kanalizasyon hattı döşendi. Ayrıca köye aydınlatma direkleri yerleştirilirken anıt mezar da yapıldı. Böylece uzun yıllar kullanılmayan köy, modern yaşam koşullarına kavuşturuldu.

AVRUPA'DAKİ EZİDİLER EVLERİNİ YENİDEN İNŞA EDİYOR

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından köye dönüşler hız kazandı. Daha önce dönüş yapan 5 aileye ek olarak 5 aile daha evlerini onarmaya başladı. Köyde şu an 10 evin kullanıma hazır hale geldiği belirtilirken, Avrupa'da yaşayan çok sayıda ailenin de dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi.

Yetkililerin irtibat kurduğu yaklaşık 20 ailenin daha önümüzdeki süreçte Mağara köyüne dönmesi bekleniyor.

"KÖYÜMÜZ YAŞAMAYA HAZIR"

48 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra köyüne dönen 8 çocuk babası Nusrettin Genç, hem köyden ilk ayrılanlardan biri hem de geri dönen ilk kişiler arasında yer aldığını söyledi.

Köydeki elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel sorunların çözüldüğünü ifade eden Genç, artık bölgede güven içinde yaşadıklarını belirtti. Köyde yaşamın yeniden başladığını vurgulayan Genç, "Şu an 10 ev hazır. 20 kişiyle irtibatımız var, onlar da dönüş yapacaklar. Şu an köyümüz yaşamaya hazır" ifadelerini kullandı.

YILLAR SONRA YENİDEN HAYAT BAŞLADI

Bir zamanlar tamamen sessizliğe bürünen Mağara köyü, bugün geri dönüş hikâyesiyle dikkat çekiyor.