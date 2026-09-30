Küresel ölçekte yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, dünya genelinde insanların gıpta ile baktığı ve hayalini kurduğu meslekleri gözler önüne serdi. Teknolojik dönüşüm, değişen ekonomik dengeler ve esnek çalışma arzusu kariyer tercihlerini kökten değiştirirken, geleneksel saygın mesleklerin yerini yeni nesil uzmanlıklar almaya başladı. Ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteren listede, Türkiye’den katılanların ilk sıraya koyduğu meslek ise görenleri şaşırttı.
TÜRKİYE’NİN HAYALİNDEKİ MESLEK BELLİ OLDU
Söz konusu araştırmanın en çok merak edilen bölümü ise şüphesiz Türkiye verileri oldu. Türkiye'deki katılımcıların arama motorlarında en çok araştırdığı ve hayalini kurduğu meslek, ülkedeki genç nüfusun ve kariyer değiştirmek isteyenlerin geleceğe bakış açısını bir kez daha kanıtladı.
İŞTE ÜLKELERİN OLMAK İSTEDİĞİ MESLEKLER
Cezayir-Futbolcu
Fas-Muhasebeci
Gana-Gümrük Memuru
Kenya-Profesyonel Kaykaycı
Zambiya- Pilot
Kazakistan- Yazılım Mühendisi
Malezya-Mimar
Tayland- Dijital Göçebe
Singapur- Avukat
Yunanistan- Oyuncu
Portekiz-Ürün Test Uzmanı
Avusturya-Oyuncu
İsviçre-Model
Belçika-Polis Memuru
Hollanda- Oyuncu
Finlandiya-Model
Norveç-Taksi Şoförü
İsveç-Model
Polonya- Oyuncu
Ukrayna- Blogger
Etiyopya- Girişimci
Kolombiya- Youtuber
Arjantin- Youtuber
Birleşik Arap Emirlikleri- Pilot
Suudi Arabistan- Tüccar
Vietnam- Pilot
Filipinler- Sanal Asistan
Pakistan- Pilot
Bangladeş- Serbest Çalışan
Endonezya- Bilim İnsanı
Mısır- Futbolcu
Güney Afrika- Emlak Danışmanı
Rusya- Blogger
Meksika- Pilot
Brezilya- Pilot
İspanya- Pilot
İtalya- Noter
Güney Kore- Polis Memuru
Avustralya- Emlak Danışmanı
Kanada- Emlak Danışmanı
Almanya- Profesör
Fransa- Polis Memuru
Japonya- Falcı
Hindistan- Banka Müdürü
Türkiye- Polis Memuru