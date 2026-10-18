İzmir'in Çeşme ilçesinin karşısında yer alan Sakız Adası'ndaki Omiros Havalimanı'nda uçuşlar 15 Kasım 2026 tarihinde durdurulacak. Havalimanının 15 Mart 2027 tarihinde yeniden hizmete açılması planlanıyor.

UÇUŞLAR 15 KASIM'DA DURDURULACAK

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından açıklanan takvime göre havalimanı, 15 Kasım 2026 Pazar akşamından 15 Mart 2027'ye kadar tarifeli uçuşlara kapalı kalacak. Dört aylık süre boyunca havalimanının tek pistinde genişletme, iyileştirme ve altyapı yenileme çalışmaları yapılacak.

Çalışmaların uçuş güvenliğini artırması ve havalimanının 2027 turizm sezonuna hazırlanmasını sağlaması hedefleniyor. Yüklenici firmanın çalışmaları 28 Şubat 2027'ye kadar tamamlamaya çalışacağı, ancak resmi kapanış takviminin 15 Mart'a kadar devam edeceği belirtildi.

ACİL DURUM UÇUŞLARINA İZİN VERİLECEK

Havalimanının kapalı olacağı dört aylık dönemde tarifeli yolcu uçuşları gerçekleştirilemeyecek. Bu süreçte adaya ulaşım deniz yoluyla sağlanmaya devam edecek.

Acil sağlık nakilleri, arama kurtarma operasyonları ve devlet görevleri kapsamında yapılacak zorunlu uçuşlar için ise istisna uygulanacak. Bu görevlerde kullanılan helikopterlerin havalimanının apron bölümünden yararlanmasına izin verilecek.