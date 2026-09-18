Hazırlanan Global Beach Index 2026 sonuçlarına göre, Yunanistan’ın Girit adasındaki Hanya (Chania) bölgesinde yer alan üç plaj dünyanın en güzel 25 plajı arasına girdi. Sıralamada Elafonisi dünya ikincisi ve Avrupa birincisi olurken, Falasarna 14’üncü, Balos ise 21’inci sırada yer aldı.

Paylaşılan bilgilere göre liste; uzman önerileri, binlerce kullanıcı incelemesi ve NASA tarafından sağlanan su rengi ile berraklığı verilerinin analiziyle oluşturuldu.

Liste başında ABD Virjin Adaları’nda bulunan Trunk Bay yer alırken, ikinci sıradaki Elafonisi’yi Turks ve Caicos’taki Grace Bay ile Porto Riko’daki Flamenco Beach takip etti.

PEMBE KUMLAR VE KORUMA ALTINDAKİ DOĞA

Girit’in güneybatısında konumlanan Elafonisi Plajı, kristal berraklığındaki suları ve arama motorları üzerindeki 32.000’den fazla değerlendirmeyle öne çıktı. Plajın pembe tonlarındaki kum renginin, ufalanmış mercan parçaları ile "foraminifera" adlı mikroskobik deniz canlılarının kabuklarından kaynaklandığı belirtildi.

Natura 2000 koruma ağı sınırları içerisinde yer alan Elafonisi bölgesi, 100’den fazla nadir ve endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Elafonisi, 2025 yılındaki seyahat değerlendirmelerinde dünyanın en iyi plajı seçilmiş, 2026 listelerinde ise ikinci sırada yer almıştı.

Hanya’nın 59 kilometre batısında yer alan ve flora-fauna çeşitliliğiyle Natura 2000 ağına dahil olan Falasarna Plajı listede 14’üncü sırada kendine yer buldu.

Girit’in kuzeybatı ucundaki Gramvousa Yarımadası’nda bulunan, sığ suları ve pembe nüanslı beyaz kumuyla bilinen Balos Lagünü ise 21’inci sırada yer aldı.

İlk 25 Sıralaması