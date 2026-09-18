Türkiye’de farklı bölgelerde yetiştirilen erik çeşitleri, bu kez sağlık alanındaki bir araştırmayla gündeme geldi. Japon grubu eriklerin Türkiye’de yetiştiriciliği yapılırken, bilim insanları bu gruptan farklı olarak “ume” adıyla bilinen meyveden elde edilen konsantrenin yüksek tansiyon üzerindeki olası etkisini araştırıyor.

Hücreler üzerinde yapılan deneylerde, meyve konsantresinin hipertansiyonla bağlantılı bazı hücresel değişimleri engelleyebildiği görüldü. Araştırmacılar, bu etkinin yüksek tansiyonun gelişimine karşı koruyucu bir rol oynayabileceğini değerlendiriyor.

YÜKSEK TANSİYONA İYİ GELİYOR

Bilim insanları şimdi konsantrenin bu etkisinden sorumlu bileşikleri belirlemeye çalışıyor. Bu maddelerin gelecekte hipertansiyon ve kalp-damar hastalıklarına yönelik yeni tedavi araştırmalarında kullanılabileceği düşünülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarına göre Türkiye’de Japon grubu eriklerin yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yürütülüyor ve çok sayıda Japon eriği çeşidi tescil edilmiş durumda