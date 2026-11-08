Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, ocak-ekim dönemindeki ihracat performansıyla dikkat çekti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre sektörün 10 aylık dış satımı 9,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Sektörün yalnızca ekim ayı ihracatı ise 1,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

AYÇİÇEK YAĞI İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yılın 10 aylık diliminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,6 artış kaydeden ayçiçek yağı ihracatı, 1 milyar dolar sınırını aşarak sektörün en çok gelir sağladığı kalem oldu. Bu dönemde çikolata ve kakao bazlı ürünlerden 886,5 milyon dolar, tatlı bisküvi ve gofretlerden 859,3 milyon dolar, makarna dış satımından ise 847,5 milyon dolar gelir sağlandı. Ülke bazlı dağılımda ise 1,2 milyar dolarlık hacim ve yüzde 12,5'lik payla Irak ilk sırada yer alırken, Irak'ı 735,8 milyon dolarla ABD izledi.

TEDARİK YAPISININ VE HAM MADDE ERİŞİMİNİN ÖNEMİ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, küresel tarım piyasalarındaki arz ve ticaret koşullarının ürün bazında farklılaştığına işaret etti. Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesinin gıda sanayisine mühim bir güç kattığını belirten Uysallı, buğday, arpa ve ayçiçeğinde üretim tahminlerindeki yükselişin un, makarna, irmik, yem ve bitkisel yağ sanayilerine yerli ham madde imkanı tanıdığını bildirdi. Üretimdeki artışın tüm ham madde ihtiyaçlarını karşıladığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine değinen Uysallı, rekabet gücünü artırırken bir yandan tarımsal üretimi büyütmek, diğer yandan sanayinin gereksinim duyduğu ham maddelere küresel pazarlardan kesintisiz ve uygun koşullarda erişimini sağlayan tedarik yapısını muhafaza etmek gerektiğini vurguladı.