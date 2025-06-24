Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle çok sayıda orta ve büyük ölçekli şirket zor günler geçirirken, konkordato furyasına tekstil sektörünün devlerinden Akın Tekstil de dahil oldu.



TÜRKİYE'NİN İHRACAT ŞAMPİYONU ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR



Geçtiğimiz aylarda yaşadığı mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusu yapan şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alınırken, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 23 Haziran 2025 tarihli kararı ile şirket hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı alındı.

Bu kararla birlikte Akın Tekstil, her türlü icra, iflas, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemlerine karşı korunmuş olurken, Türkiye'nin tekstil alanında ihracat şampiyonu olan 69 yıllık köklü kuruluşun yaşadığı ekonomik sıkıntıların aile içi kriz kaynaklı olduğu öğrenildi.



AİLE İÇİNDEKİ KRİZ KONKORDATOYU TETİKLEDİ



Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Akın Tekstil’in konkordatoya başvurmasının ardında sadece ekonomik sebepler değil, şirket ortakları arasında yaşanan derin görüş ayrılıkları da yer alıyor. Şirketin kurucuları Rüştü Akın ve Ali Haydar Akın’ın aileleri arasında son dönemde yoğunlaşan anlaşmazlıklar, şirketin finansman erişimini tıkadı. Ragıp Akın başkanlığındaki yönetim ile Çolakoğlu ailesi mensubu hissedarlar arasında yaşanan çekişme, şirketin nakit akışının kesilmesine ve sonunda konkordato başvurusuna neden oldu.

KAP’a yapılan açıklamada, azınlık pay sahiplerinin şirket aleyhine açtığı davalar nedeniyle bankalar nezdindeki itibarın zedelendiği, dış finansman kaynaklarına erişimin güçleştiği ve üretimin sürdürülebilirliği açısından konkordatonun kaçınılmaz hale geldiği ifade edilmişti.







