Konya ve İzmir'de üretim faaliyetleriyle tanınan iki sanayi şirketinin konkordato süreçleri iflas kararıyla sonuçlandı. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, MS Dorse Treyler ve Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına hükmetti. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi ise Yücelen Vinç Makine Otomasyon Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas kararı verdi.

KONYA'DA DORSE ÜRETİCİSİ İFLAS ETTİ

Konya'da dorse, treyler ve makine imalatı alanında faaliyet gösteren MS Dorse, tarım, ulaşım, araç donanımı ve geri dönüşüm sektörlerine yönelik üretim gerçekleştiriyordu. Avrupa standartlarında üretim yapan şirket, teknolojik donanımı ve kalite belgeleriyle faaliyetlerini sürdürüyordu. Ekonomik süreçte konkordato başvurusunda bulunan şirket hakkında Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi.

MS Dorse'nin iflasının hükmedildi. Daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları ile ihtiyati tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevine son verildi. Kararın ardından Konya 1. İcra İflas Müdürlüğü bünyesinde 2026/10 numaralı iflas masası oluşturuldu.

İZMİR'DE VİNÇ ÜRETİCİSİNE İFLAS KARARI

İzmir'in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren Yücelen Vinç Makine hakkında da iflas kararı verildi. Yücel Seviş tarafından 2016 yılında kurulan şirket, vinç üretiminin yanı sıra servis, bakım, onarım, imalat ve montaj alanlarında faaliyet gösteriyordu. 2018 yılında Torbalı'nın Yazıbaşı Mahallesi'ndeki fabrikasına taşınan firma, farklı sektörlere yönelik kaldırma sistemleri üretiyordu.

Şirketin ürünleri arasında halatlı, zincirli, çift kirişli, monoray, portal ve pergel vinç sistemleri bulunuyordu. Üretim kapasitesi kapsamında 0,25 tondan 250 tona kadar farklı kaldırma kapasitelerine sahip vinç sistemleri yer alıyordu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu değerlendirerek iflasına karar verdi.

İKİ ŞİRKETİN İFLAS KARARLARI NE ZAMAN VERİLDİ?

MS Dorse hakkında Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde saat 09.45 itibarıyla iflas kararı verildi. Mahkeme, şirketin konkordato talebini reddederken daha önce uygulanan koruma tedbirlerini de kaldırdı. Şirketin iflasına ilişkin karar, 12 Ekim 2026 tarihli ilanla duyuruldu.

Yücelen Vinç hakkında ise İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/665 esas numaralı dosyasında karar verildi. Mahkeme, 8 Ekim 2026 tarihinde saat 12.25 itibarıyla şirketin iflasına hükmetti. Şirket ile Yücel Seviş'in konkordato talepleri reddedilirken, ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserinin görevinin sona erdirilmesine karar verildi.

MAHKEME KARARLARINDA İSTİNAF SÜRECİ

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin MS Dorse hakkında verdiği kararla birlikte geçici ve kesin mühletler ile ihtiyati tedbirler, kararın kesinleşmesi beklenmeden kaldırıldı. Şirketin iflas işlemleri için Konya 1. İcra İflas Müdürlüğü bünyesinde iflas masası oluşturuldu.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Yücelen Vinç hakkında verdiği kararda ise istinaf yolunun açık olduğu belirtildi. Buna göre borçlu davacılar kararın tebliğinden, itiraz eden alacaklılar ise kararın ilanından itibaren 2 hafta içerisinde istinaf başvurusunda bulunabilecek.