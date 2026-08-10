Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak görev yaptığı iki şirkete ait varlıkların satışına ilişkin ilanları yayımladı. Sidemir Sivas Demir Çelik İşletmeleri AŞ’nin demir çelik üretim faaliyetleriyle bağlantılı varlıkları ile Kayapalı Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi’ne ait 95 araç, kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihalelerle satışa sunuldu.

İki satışın toplam muhammen bedeli 1 milyar 201 milyon 656 bin liraya ulaşıyor.

SİDEMİR'İN MUHAMMEN BEDELİ 1,17 MİLYAR LİRA

TMSF tarafından satışa çıkarılan Sidemir Sivas Demir Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 177 milyon lira oldu.

Satış kapsamını, Sidemir Sivas Demir Çelik İşletmeleri AŞ’nin demir çelik üretim faaliyetlerine özgülenmiş veya bu faaliyetlerle bağlantılı varlıkları oluşturuyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin 117 milyon 700 bin lira tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminat nakit, banka teminat mektubu veya belirlenen devlet tahvilleri ve hazine bonoları yoluyla verilebilecek.

Sidemir ihalesinde son teklif verme tarihi 1 Eylül 2026 saat 16.00 olarak belirlendi. İhale ise 2 Eylül 2026 saat 14.00'te, TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.

AÇIK ARTIRMA USULÜ

İhale, önce kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayacak. Ardından açık artırmaya katılmaya hak kazanan teklif sahiplerinden oluşan kısa liste belirlenecek ve açık artırma aşamasına geçilecek.

En yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması durumunda, TMSF Kurulu'nun kararıyla pazarlık aşamasına geçilebilecek. Açık artırmaya katılan teklif sahibi sayısının üçten fazla olması halinde en yüksek üç teklif sahibiyle pazarlık yapılabilmesinin önü açılacak.

Pazarlık kararı verilmesi halinde görüşmeler 4 Eylül 2026 saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Sidemir için tesis ziyaretleri ise 12-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Tesis ziyaretinden yararlanmak isteyen katılımcıların şartnameyi satın almış olmaları ve belirlenen başvuru ile ödeme koşullarını yerine getirmeleri gerekiyor.

95 ARAÇ İÇİN 25 MİLYON LİRALIK İHALE

TMSF'nin satışa çıkardığı diğer varlık ise Kayapalı Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi'ne ait 95 adet farklı marka ve modelde araçtan oluşuyor.

Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için belirlenen muhammen bedel 24 milyon 656 bin lira oldu.

Bu ihaleye katılım için gerekli teminat tutarı ise 2 milyon 465 bin 600 lira olarak açıklandı.

Araçların satışında son teklif verme tarihi 25 Ağustos 2026 saat 16.00. İhale, 26 Ağustos 2026 saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki konferans salonunda yapılacak.

PAZARLIK İHTİMALİ DE MASADA

Kayapalı Nilüfer Turizm araçlarının ihalesinde de kapalı zarf ve açık artırma yöntemi birlikte uygulanacak. Kapalı zarflardaki en yüksek teklif üzerinden açık artırmaya geçilecek.

En yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde, açık artırmaya katılan teklif sahiplerinin sayısına göre pazarlık yöntemine geçilmesine karar verilebilecek.

Pazarlık yapılmasına karar verilmesi halinde görüşmeler 28 Ağustos 2026 saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

İHALELERDE YÜZDE 20 KDV UYGULANACAK

Her iki satışta da ihale bedelinin yanı sıra yüzde 20 KDV ödenecek. Ödemeler, ihale sonucunun kazanana bildirilmesinin ardından TMSF Kurulu'nun onayında belirtilen süre ve koşullara göre Türk lirası üzerinden yapılacak.

İhalelere ilişkin şartnameler TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki Satış Komisyonu adresinde ücretsiz olarak incelenebilecek. Sidemir ihalesinin onaylı şartnamesini satın almak isteyenlerden 100 bin lira, Kayapalı Nilüfer Turizm ihalesinin şartnamesini almak isteyenlerden ise 20 bin lira ücret alınacak.

TMSF, her iki satış için de ihale sürecine ilişkin katılım koşullarının ve diğer ayrıntıların şartnamelerde yer aldığını bildirdi.