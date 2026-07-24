Türkiye'de 2012 yılından bu yana perakende sektöründe faaliyet gösteren UCZ Mağazacılık, Şok Marketler bünyesine katılarak ticari varlığını resmen tamamladı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay vermesiyle birlikte, Şok Marketler'in yüzde 100 bağlı ortaklığı olan UCZ Mağazacılık'ın kolaylaştırılmış usulde birleşme süreci başarıyla sonuçlandı.

İşlem kapsamında UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş., tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün halinde Şok Marketler Ticaret A.Ş. tarafından devralındı. Yapılan bu devir hamlesiyle birlikte UCZ'nin yalnızca tüzel kişiliği ortadan kalkarken, şirketin tüm varlıkları Şok Marketler bünyesinde birleşmiş oldu.

KAP'A BİLDİRMİŞLERDİ

Şok Marketler, daha önce Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda söz konusu süreci başlattığını duyurmuştu. SPK'nın yayımladığı duyuru metnine onay vermesiyle birlikte 14 yıllık zincirin devir işlemleri resmiyet kazandı.

UCUZ MARKETİN ŞOK'A UZANAN YOLCULUĞU

Bir dönem perakende sektöründe "üç harfli marketler" arasında parlayan UCZ Marketler, 2012 yılında yalnızca 10 mağazayla başladığı ticari serüveninde mahalle aralarına kadar yayılarak dikkatleri üzerine çekmişti. İsmiyle "ucuz" algısı oluşturan ve "çok ucuz" sloganıyla ekonomik alışveriş arayan geniş bir tüketici kitlesine hitap eden zincir, bakkal samimiyeti ile düşük fiyat politikasını birleştirerek kısa sürede hızlı bir büyüme kaydetti.

Ancak ilk yıllarda yakalanan bu güçlü ivme, zamanla sürdürülebilir olmaktan çıktı. Franchise sisteminde karşılaşılan operasyonel zorluklar, yükselen maliyetler ve kurucu ortakların hisselerini devrederek yönetimden çekilmesi zinciri zorlu bir sürece soktu.

Yönetim cephesinde yaşanan belirsizlikler ve strateji değişiklikleri neticesinde mağaza sayısında belirgin bir düşüş yaşandı.

Sektördeki varlığı sarsılan UCZ için kırılma noktası ise 2017 yılında gerçekleşti. Yıldız Holding’in devreye girerek mağazaları satın almasıyla birlikte, şubelerin büyük bir kısmı ŞOK Marketler bünyesine katılarak dönüşüm geçirdi.

Tabela bazında bakıldığında UCZ markası sokaklardan çekilmiş görünse de eski şubelerinin birçoğu bugün ŞOK çatısı altında hizmet vermeye devam ediyor.