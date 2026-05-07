Küresel ölçekte havayolu şirketlerinin piyasa değerlerine göre sıralandığı listede, özellikle ABD ve Körfez merkezli büyük oyuncuların üst sıralarda yer aldığı görülüyor.

Companiesmarketcap verilerinden derlenen “en değerli 50 havayolu şirketi” listesinde Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları da kendine yer buluyor. Sektörde artan rekabetin yanı sıra yolcu kapasitesindeki yükseliş, genişleyen uçuş ağları ve finansal büyüme, Türk şirketlerinin listeye girmesinde önemli rol oynuyor.

Listenin sıralaması şu şekilde:

1. Delta Hava Yolları, 48,18 milyar dolar, Amerika

2. United Airlines Holdings, 32,46 milyar dolar, Amerika

3. Ryanair, 30,47 milyar dolar, İrlanda

4. Uluslararası Konsolide Havayolları, 23,88 milyar dolar, İspanya

5. Güneybatı Havayolları, 20,28 milyar dolar, Amerika

6. InterGlobe Havacılık (IndiGo), 18,23 milyar dolar, Hindistan

7. Hava Çin, 17,88 milyar dolar, Çin

8. Singapur Havayolları, 15,70 milyar dolar, Singapur

9. LATAM Havayolları, 15,17 milyar dolar, Şili

10. Çin Güney Havayolları, 14,93 milyar dolar, Çin

11. Çin Doğu Havayolları, 14,61 milyar dolar, Çin

12. Lufthansa, 11,59 milyar dolar, Almanya

13. Hainan Havayolları, 10,84 milyar dolar, Çin

14. Qantas Havayolları, 9,83 milyar dolar, Avustralya

15. Cathay Pacific, 9,78 milyar dolar, Hong Kong

16. Türk Hava Yolları, 9,41 milyar dolar, Türkiye

17. Amerikan Havayolları, 8,55 milyar dolar, Amerika

18. ANA Holdings, 8,25 milyar dolar, Japonya

19. Japon Havayolları, 7,24 milyar dolar, Japonya

20. Bahar Havayolları, 6,87 milyar dolar, Çin

21. EVA Hava, 6,09 milyar dolar, Tayvan

22. Kore Hava Yolları, 6,06 milyar dolar, Güney Kore

23. Copa Holdings, 5,04 milyar dolar, Panama

24. Alaska Havayolları, 4,59 milyar dolar, Amerika

25. Exchange Gelir Şirketi, 4,37 milyar dolar, Kanada

26. Hava Kanada, 4,11 milyar dolar, Kanada

27. VietJet Havacılık, 4,07 milyar dolar, Vietnam

28. easyJet, 3,79 milyar dolar, Birleşik Krallık

29. Çin Havayolları, 3,60 milyar dolar, Tayvan

30. SkyWest, 3,48 milyar dolar, Amerika

31. Air France-KLM, 3,18 milyar dolar, Fransa

32. Jet2, 2,86 milyar dolar, Birleşik Krallık

33. El Al İsrail Havayolları, 2,77 milyar dolar, İsrail

34. Vietnam Havayolları, 2,67 milyar dolar, Vietnam

35. Flynas Şirketi, 2,37 milyar dolar, Suudi Arabistan

36. Grupo Aeromexico, 2,34 milyar dolar, Meksika

37. GOL Havayolları, 2,23 milyar dolar, Brezilya

38. Pegasus Havayolları, 2,03 milyar dolar, Türkiye

39. Jetblue Havayolları, 1,87 milyar dolar, Amerika

40. Norveç Hava Servisi, 1,71 milyar dolar, Norveç

41. Abu Dabi Havacılık, 1,53 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri

42. Allegiant Hava Yolları, 1,47 milyar dolar, Amerika

43. Virgin Avustralya, 1,44 milyar dolar, Avustralya

44. Wizz Air, 1,36 milyar dolar, Jersey

45. Ege Havayolları, 1,21 milyar dolar, Yunanistan

46. Jazeera Havayolları, 1,18 milyar dolar, Kuveyt

47. Frontier Havayolları, 1,09 milyar dolar, Amerika

48. Asiana Havayolları, 1,00 milyar dolar, Güney Kore

49. Bangkok Havayolları, 0,93 milyar dolar, Tayland

50. Volaris, 0,90 milyar dolar, Meksika