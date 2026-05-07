Küresel ölçekte havayolu şirketlerinin piyasa değerlerine göre sıralandığı listede, özellikle ABD ve Körfez merkezli büyük oyuncuların üst sıralarda yer aldığı görülüyor.
Companiesmarketcap verilerinden derlenen “en değerli 50 havayolu şirketi” listesinde Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları da kendine yer buluyor. Sektörde artan rekabetin yanı sıra yolcu kapasitesindeki yükseliş, genişleyen uçuş ağları ve finansal büyüme, Türk şirketlerinin listeye girmesinde önemli rol oynuyor.
Listenin sıralaması şu şekilde:
1. Delta Hava Yolları, 48,18 milyar dolar, Amerika
2. United Airlines Holdings, 32,46 milyar dolar, Amerika
3. Ryanair, 30,47 milyar dolar, İrlanda
4. Uluslararası Konsolide Havayolları, 23,88 milyar dolar, İspanya
5. Güneybatı Havayolları, 20,28 milyar dolar, Amerika
6. InterGlobe Havacılık (IndiGo), 18,23 milyar dolar, Hindistan
7. Hava Çin, 17,88 milyar dolar, Çin
8. Singapur Havayolları, 15,70 milyar dolar, Singapur
9. LATAM Havayolları, 15,17 milyar dolar, Şili
10. Çin Güney Havayolları, 14,93 milyar dolar, Çin
11. Çin Doğu Havayolları, 14,61 milyar dolar, Çin
12. Lufthansa, 11,59 milyar dolar, Almanya
13. Hainan Havayolları, 10,84 milyar dolar, Çin
14. Qantas Havayolları, 9,83 milyar dolar, Avustralya
15. Cathay Pacific, 9,78 milyar dolar, Hong Kong
16. Türk Hava Yolları, 9,41 milyar dolar, Türkiye
17. Amerikan Havayolları, 8,55 milyar dolar, Amerika
18. ANA Holdings, 8,25 milyar dolar, Japonya
19. Japon Havayolları, 7,24 milyar dolar, Japonya
20. Bahar Havayolları, 6,87 milyar dolar, Çin
21. EVA Hava, 6,09 milyar dolar, Tayvan
22. Kore Hava Yolları, 6,06 milyar dolar, Güney Kore
23. Copa Holdings, 5,04 milyar dolar, Panama
24. Alaska Havayolları, 4,59 milyar dolar, Amerika
25. Exchange Gelir Şirketi, 4,37 milyar dolar, Kanada
26. Hava Kanada, 4,11 milyar dolar, Kanada
27. VietJet Havacılık, 4,07 milyar dolar, Vietnam
28. easyJet, 3,79 milyar dolar, Birleşik Krallık
29. Çin Havayolları, 3,60 milyar dolar, Tayvan
30. SkyWest, 3,48 milyar dolar, Amerika
31. Air France-KLM, 3,18 milyar dolar, Fransa
32. Jet2, 2,86 milyar dolar, Birleşik Krallık
33. El Al İsrail Havayolları, 2,77 milyar dolar, İsrail
34. Vietnam Havayolları, 2,67 milyar dolar, Vietnam
35. Flynas Şirketi, 2,37 milyar dolar, Suudi Arabistan
36. Grupo Aeromexico, 2,34 milyar dolar, Meksika
37. GOL Havayolları, 2,23 milyar dolar, Brezilya
38. Pegasus Havayolları, 2,03 milyar dolar, Türkiye
39. Jetblue Havayolları, 1,87 milyar dolar, Amerika
40. Norveç Hava Servisi, 1,71 milyar dolar, Norveç
41. Abu Dabi Havacılık, 1,53 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri
42. Allegiant Hava Yolları, 1,47 milyar dolar, Amerika
43. Virgin Avustralya, 1,44 milyar dolar, Avustralya
44. Wizz Air, 1,36 milyar dolar, Jersey
45. Ege Havayolları, 1,21 milyar dolar, Yunanistan
46. Jazeera Havayolları, 1,18 milyar dolar, Kuveyt
47. Frontier Havayolları, 1,09 milyar dolar, Amerika
48. Asiana Havayolları, 1,00 milyar dolar, Güney Kore
49. Bangkok Havayolları, 0,93 milyar dolar, Tayland
50. Volaris, 0,90 milyar dolar, Meksika