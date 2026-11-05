Türkiye’de il sayısının 100’e çıkarılması tartışmaları yeniden gündeme gelirken Konya’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinin birlikte il statüsüne yükseltilmesi gerektiğini açıkladı.

İKİ İLÇE TEK İL ÇATISI ALTINDA BİRLEŞEBİLİR

Türkiye’de il olma potansiyeli taşıyan ilçeler tartışılırken Beyşehir ve Seydişehir de gündeme geldi. İki ilçe arasında yalnızca 35 kilometre bulunurken sanayi yatırımları, turizm potansiyeli ve ekonomik güçleriyle ortak bir il çatısı altında değerlendirilmeleri öneriliyor.

2023 YILINDA DA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, iki ilçenin birlikte il olması gerektiği yönündeki görüşünü ilk kez 16 Haziran 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı. Bayındır, Beyşehir ve Seydişehir'i birbirinden ayrı düşünmediklerini belirterek iki ilçenin ortak yatırımlarla daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşabileceğini ifade etti.

Bayındır, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ve iki ilçenin birlikte il olması beklentisini savunmaya devam edeceklerini bildirdi.