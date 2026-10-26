Suriye'ninBaşkent Şam'ı Irak sınırındaki kritik El-Tanf geçişine bağlayan stratejik otoyolun baştan aşağı yenilenmesi ve genişletilmesi için Katarlı dev müteahhitlik firması MRTC ile 147 milyon dolarlık dev bir sözleşme imzalandı. Yaklaşık 900 gün sürmesi planlanan inşaat çalışmalarıyla toplam 215 kilometrelik çöl hattı çift şeritli modern bir otoyola dönüştürülecek, böylece Irak mallarının Suriye üzerinden Akdeniz limanlarına açılması hız kazanacak.

Şam'da bakanların katılımıyla gerçekleşen imza töreninde konuşan Ulaştırma Bakanı Yarub Badr, bu hamlenin ülkenin yıkılan ana ulaşım ağlarını ayağa kaldırma planının en kritik adımı olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte uluslararası şirketlerle 6 yeni yol ve denetim anlaşmasının daha yapılacağını duyurdu.

Maliye Bakanı Muhammed Yisr Barnieh ise sadece karayolları için ayrılan bütçenin yüz milyonlarca doları bulduğunu, demiryollarına da 200 milyon dolarlık yatırım planladıklarını vurguladı.