Türkiye’nin batı komşuları Bulgaristan ve Yunanistan, sınır ötesi turizmi ve tarihi mirası canlandıracak dev bir projede güçlerini birleştirdi. Projenin ana ortağı olan Selanik Arkeoloji Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre iki ülke, bağcılık, şarap üretimi ve bunlarla bağlantılı kültürel mirasa odaklanan ortak bir kültür ve turizm rotası kuracak.

"Şarap Kültür Yolu" adı verilen bu bölgesel girişim; Kuzey Yunanistan ile Güney Bulgaristan'ı kapsayarak arkeolojik alanları, müzeleri, şarap imalathanelerini ve yerel festivalleri tek bir tematik rota altında buluşturmayı hedefliyor.

Selanik Arkeoloji Müzesi, hazırlanan rotanın antik çağlardan günümüze kadar uzanan bağcılık kültürünü, geleneksel üretim tekniklerini ve şarap tanrısı Dionysos ile özdeşleşen zengin mirası ziyaretçilere aktaracağını bildirdi.

Yunanistan-Bulgaristan programı kapsamında desteklenen proje için ilk resmi çalışma toplantısı Selanik Arkeoloji Müzesi'nde düzenleniyor. Girişimin Yunanistan tarafındaki yürütücülerini Selanik Arkeoloji Müzesi ile Kuzey Yunanistan Şarap Üreticileri Birliği üstlenirken, Bulgaristan kanadında ise süreci Sandanski Arkeoloji Müzesi ile Rekreasyon ve Kalkınma Birliği yürütüyor.