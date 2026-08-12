Erzurum'u Rize'ye bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Dallıkavak ve Kırık tünellerinin inşası devam ediyor.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, her iki tünel şantiyesini ziyaret ederek yürütülen imalatlar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Erzurum-İspir-Rize hattının bölünmüş yol haline getirilmesi hedefi doğrultusunda sürdürülen projede, genelde çalışmaların 2027 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

DALLIKAVAK TÜNELİ'NDE 9 KİLOMETRELİK BÖLÜM AÇILIYOR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum yönünden Kırık Tüneli girişine kadar olan 30,3 kilometrelik güzergahta yer alan 3 bin 105 metre uzunluğundaki Dallıkavak Tüneli'nde çalışmalar sürdürülüyor. Bu hattın yaklaşık 9 kilometrelik kesiminin mevcut inşaat sezonu içerisinde tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor. Güzergahın geriye kalan 21 kilometrelik bölümünde ise altyapı işleri devam ediyor.

KIRIK TÜNELİ'NDE KAZI ÇALIŞMALARININ %90'I TAMAMLANDI

Ovit Tüneli'nin devamı niteliğinde olan 15,8 kilometre uzunluğundaki Kırık Tüneli'nde de imalat oranları paylaşıldı. Tüneldeki kazı ve destekleme çalışmalarının yüzde 90'ı, betonlama işlemlerinin ise yüzde 78'i tamamlandı.

Tünel içinde aydınlatma, havalandırma ve yol güvenliği sistemlerine ilişkin montaj süreçleri yürütülüyor. Kırık Tüneli'nin hizmete girmesiyle birlikte güzergah tek başına 33 kilometre kısalacak ve İspir ilçesine ulaşım süresi yaklaşık 1 saate inecek.

GÜZERGAH 196 KİLOMETREYE DÜŞECEK

Rize tarafında yapımı süren 6 tünel ve bağlantı yollarının bitirilmesiyle Erzurum ile Rize arasındaki toplam güzergah 248 kilometreden 196 kilometreye gerileyecek. Mesafenin 52 kilometre kısalmasıyla birlikte sürüş süresi ve yakıt tüketiminde azalma öngörülüyor. Ayrıca yolun tamamlanması, Erzurum'un Karadeniz Sahil Yolu ile yapımı süren İyidere Limanı'na ulaşımını kolaylaştıracak.