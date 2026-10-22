Küresel iklim değişikliği, eriyen buzul kütleleri ve sürekli yükselen deniz seviyeleri, kıyı metropollerinin geleceğini doğrudan tehdit ediyor.

Yayımlanan son küresel araştırma, artan su baskınları ve deniz yükselmesi nedeniyle 100 yıllık periyotta en ciddi riski taşıyan şehirleri gözler önüne serdi.

Aşağıda risk sıralamasında öne çıkan kentler ve Türkiye'nin durumunu gösteren sıralama yer alıyor:

Tokyo (Japonya): Yoğun nüfusu ve kıyı yapısı nedeniyle listenede 1. sırada yer alarak en büyük riski taşıyan metropol oldu.

Mumbai (Hindistan): Muson yağmurları ve deniz seviyesinin yükselmesiyle ciddi bir su baskını tehdidi altında.

New York City (ABD): Atlantik kıyısındaki dev finans merkezi, fırtına dalgaları ve yükselen deniz kütlesiyle karşı karşıya.

Osaka (Japonya): Alçak rakımlı sanayi ve yerleşim alanları nedeniyle büyük felaket senaryolarının odağında.

İstanbul (Türkiye): Türkiye'nin göz bebeği mega kenti; Boğaz kıyıları, tarihi yarımadası ve alçak kıyı şeritleriyle listede 5. sırada büyük bir risk taşıyor.

İzmir (Türkiye): Ege'nin incisi İzmir; körfez yapısı ve alçak kıyı alanları nedeniyle Türkiye'den listede yer alan ikinci şehir oldu (6. sıra).

Kolkata (Hindistan): Delta bölgesinde bulunması sebebiyle iklim krizinden en hızlı etkilenecek merkezler arasında.

Bangkok (Tayland): Hem deniz seviyesinin yükselmesi hem de toprağın çökmesi nedeniyle hızla sulara gömülme riski yaşıyor.

Jakarta (Endonezya): Dünyanın en hızlı batan şehirlerinden biri olarak gösterilen başkent, listeye 9. sıradan girdi.

Londra (İngiltere): Thames Nehri ve gelgit dalgaları nedeniyle gelecekte koruma bariyerlerinin yetersiz kalabileceği öngörülüyor.