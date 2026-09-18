Niğde’de tarımsal üretimde katma değeri artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Vali Akmeşe, üreticilere yönelik teşvik programlarının uygulandığını belirterek, kurutulmuş ürünlerin hem iç piyasada hem de yurt dışında değerlendirildiğini söyledi.

Üreticilerin desteklenmeye devam edildiğini ifade eden Akmeşe, üretimde emeği bulunanlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Üreticilerimiz işletmelerini bu anlamda dizayn etmişler ve kurutulmuş ürünlerimizi hem ülkemizde hem de daha çok dış piyasaya ihraç ediyorlar. Niğde'nin lahana üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri. Kentte yaklaşık 300 bin ton rekolte bekleniyor. Lahana üretimi açısından Niğde'miz çok önde bir ilimiz. Türkiye'de lahana üretiminde ikinci sıradayız. Salçalık domates üretiminde de Türkiye'de altıncı sıradayız. Aslında kent tarımsal üretimde çok özel bir yerde. Biz bu üretimi katma değerli, kaliteli, ihracata dönük, iyi tarım uygulamalarıyla birlikte yapmayı ve sürdürmeyi amaçlıyoruz."

LAHANA ÜRETİMİNDE HEDEF 300 BİN TON

Niğde’de devam eden lahana hasadının aralık ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor. Vali Akmeşe, kentte yaklaşık 300 bin tonluk üretim beklendiğini aktarırken, Niğde’nin Türkiye genelinde lahana üretiminde ikinci sırada bulunduğunu belirtti.

Kent, salçalık domates üretiminde de Türkiye'nin önde gelen merkezleri arasında yer alıyor. Akmeşe, tarımsal üretimin daha kaliteli ve ihracat odaklı hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Niğde’ye özgü ata tohumundan yetiştirilen lahananın kent dışında üretilemediğini belirten Akmeşe, bu ürünün bölge tarımı açısından önem taşıdığını kaydetti.