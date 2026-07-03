Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC), Ankara'nın Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren fabrikasında yıllık düzenli bakım çalışmaları nedeniyle serum üretimine geçici olarak ara verdiğini duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu bakım çalışmaları süresince üretim departmanı dışındaki tüm birimlerin, satış süreçlerinin ve diğer operasyonel faaliyetlerin kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.

Fabrikadaki üretim faaliyetlerinin, bakımların tamamlanmasının ardından 13 Temmuz 2026 tarihinde yeniden başlaması planlanıyor.

2012 YILINDA FAALİYE BAŞLADI

Battal Holding bünyesinde 4 Aralık 2012 tarihinde kurulan Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC), Ankara Akyurt’taki 56 bin metrekarelik modern kampüsünde GMP (İyi İmalat Uygulamaları) standartlarına uygun olarak üretim yapmaktadır.

2021 yılında Borsa İstanbul'da halka arz edilen şirket, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli serum üretim tesisi olmasının yanı sıra devletin bu alandaki en büyük tedarikçisi konumunda yer almaktadır.