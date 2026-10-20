Türkiye'de geçmişte il statüsünde bulunmasına rağmen daha sonra ilçeye dönüştürülen yerleşim yerlerinden biri olan Şebinkarahisar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında il olarak yönetildi. 1923 yılında il statüsüne kavuşan Şebinkarahisar, 1933 yılında alınan kararla Giresun'a bağlanarak ilçe haline getirildi. Aradan geçen yıllara rağmen ilçenin geçmişteki il statüsü, tarihindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri olmayı sürdürüyor.

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İL OLDU

Giresun'a bağlı Şebinkarahisar, köklü geçmişinin yanı sıra idari statüsündeki değişiklikle de öne çıkıyor. Cumhuriyet'in ilan edildiği dönemin ardından, 1923 yılında livaların il statüsüne geçirilmesiyle Şebinkarahisar da il oldu.

İl statüsüne geçiş, ilçenin idari yapısında önemli bir değişiklik anlamına geliyordu. Şebinkarahisar, bu dönemde çevresindeki yerleşim yerleri açısından da idari merkez konumundaydı.

1933 YILINDA İLÇEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Şebinkarahisar'ın il statüsü uzun sürmedi. 20 Mayıs 1933'te kabul edilen 2197 sayılı kanun kapsamında yapılan idari düzenlemeler sonucunda kent, il statüsünden çıkarıldı. 27 Mayıs 1933'te Resmî Gazete'de yayımlanan kanunla Şebinkarahisar ilçe haline getirilerek Giresun'a bağlandı.

Böylece 1923 yılında il olan Şebinkarahisar, yaklaşık 10 yıl sonra il statüsünü kaybetti. Bu değişiklik, Cumhuriyet döneminde idari yapılanmanın yeniden düzenlendiği sürecin bir parçasıydı.

İL OLMA TALEBİ GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Şebinkarahisar'ın geçmişte il olması, ilçenin yeniden il statüsüne kavuşması yönündeki taleplerin de tarihsel dayanaklarından biri olarak gösteriliyor. İlçenin tarihçesinde de il olma arzusunun sürdüğü belirtiliyor.