Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrasında çok sayıda general ve amiral emekliliğe sevk edilirken, birçok albay da general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Generalliğe terfi ettirilen isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da Tuğgeneral oldu.

Toplantıda 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmişti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Milli Uzay Programı'nın ana hedeflerinden birinin gerçeğe dönüşmesini sağlamasının yanı sıra deneyleriyle bilimsel literatüre katkı yapmıştı.

Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK Uzay Komisyonunca hazırlanan 13 deneyi burada kaldığı sürede ajandasına uygun şekilde gerçekleştirmişti.

Gezeravcı, Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanması, uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi, mikroalg türlerinin yer çekimsiz ortamda karbondioksit yakalama performanslarının ve oksijen üretim kabiliyetlerinin belirlenmesi, dünyada var olan hastalıklar için yeni tedaviler ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılması gibi deneyler yapmıştı.