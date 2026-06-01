Türkiye'de modern perakende sektörünün kilometre taşlarından biri olarak kabul edilen İçerenköy CarrefourSA faaliyetlerini durdurdu. Yaklaşık 33 yıldır hizmet veren ve Türkiye'nin ilk hipermarketi olma özelliğini taşıyan mağaza, 18 Mayıs 2026 tarihinden bu yana müşterilerini ağırlamıyor.

İlk olarak mağaza girişine asılan duyuruda teknik nedenlerden dolayı hizmet verilemediği belirtilirken, daha sonra yapılan açıklamada sorunun alışveriş merkezi yönetiminden kaynaklandığı ifade edildi. Müşterilere yönelik bilgilendirme notunda, AVM kaynaklı sebepler nedeniyle ürün kabul işlemlerinin gerçekleştirilemediği ve bu nedenle mağazanın hizmet sunamadığı kaydedildi.

Bu süreçte kurban bayramı öncesi hazırlanan yardım kolilerinin teslimatlarının ise CarrefourSA'nın Acıbadem şubesinden yapılacağı duyuruldu. Günlerdir kapalı olan mağaza nedeniyle birçok müşteri sosyal medya üzerinden alışveriş yapamadıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

Türkiye'de hipermarket dönemini başlatmıştı

Carrefour'un Türkiye serüveni 22 Kasım 1993'te İstanbul İçerenköy'de başladı. Açıldığı dönemde yalnızca İstanbul'un değil, Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olarak gösterilen tesis, geniş ürün çeşitliliği ve büyük ölçekli yapısıyla alışveriş alışkanlıklarında önemli bir değişim yarattı.

1996 yılında alışveriş merkezi bölümünün de eklenmesiyle büyüyen kompleks, uzun yıllar boyunca Kozyatağı Carrefour Alışveriş Merkezi adıyla faaliyet gösterdi. Toplam 127 dönümlük alana kurulan tesis, özellikle Anadolu Yakası'nın en yoğun alışveriş noktalarından biri olarak öne çıktı.

AVM'nin sahibi değişmişti

Yıllar içinde dönüşüm geçiren alışveriş merkezi daha sonra City's İstanbul adıyla yeniden markalandı. Tesis, 2017 yılında Gülaylar Group tarafından 269 milyon euro bedelle satın alındı. Satışın ardından alışveriş merkezinde kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirilirken, market alanı küçültülüp AVM bölümü genişletildi.

Son dönemde devam eden konut ve inşaat projelerinin mağazanın lojistik operasyonlarını olumsuz etkilediği ve ürün kabul süreçlerinde aksamalara yol açtığı iddia ediliyor.

CarrefourSA'da ortaklık yapısı değişiyor

İçerenköy mağazasının kapanmasıyla eş zamanlı olarak CarrefourSA cephesinde de önemli bir gelişme yaşandı. A101'in sahibi Yeni Mağazacılık AŞ, şirketin büyük hissedarları olan Sabancı Holding ve Carrefour Grubu'nun paylarını devralmak üzere anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Sabancı Holding'in yüzde 57,12, Carrefour Nederland BV'nin ise yüzde 32,16 oranındaki hisselerinin satın alınması planlanıyor. Yaklaşık 325 milyon dolar şirket değeri üzerinden yapılan işlemin tamamlanması halinde CarrefourSA'da Sabancı Holding ve Carrefour Grubu'nun ortaklığı sona erecek.

Bir dönemin simgesi olarak hafızalarda yer edindi

İçerenköy CarrefourSA, yalnızca bir alışveriş noktası değil, Türkiye'de organize perakendenin gelişimini temsil eden sembol yapılardan biri olarak kabul ediliyordu. Hipermarket kültürünün yaygınlaşmasına öncülük eden mağaza, uzun yıllar boyunca milyonlarca tüketicinin uğrak noktası oldu.

Bugün yaşanan gelişme, Türkiye'nin ilk hipermarketinin faaliyetlerini durdurması nedeniyle sektör açısından sembolik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Mağazanın yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.