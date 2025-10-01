Türk Havacılık tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan Nuri Demirağ tarafından 1936 yılında yapımına başlanan ve 1941 yılında tamamlanarak Türkiye’nin ilk ilçe havaalanı unvanını kazanan, ancak daha sonra kullanılmadığı için atıl vaziyette kalan Divriği Havaalanı'nın özel bir firma tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.





Nuri Demirağ tarafından tasarlanan Nu. D.38 kuyruklu uçağın ilk indiği havaalanı olan Divriği Havaalanı, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı. 60 koltuklu turistik uçaklara hizmet verecek olan havaalanına 84 yıl sonra ilk iniş gerçekleştirildi. Çorlu'dan havalanan ve piste sorunsuz şekilde iniş yapan The Diamond DA42 model eğitim tipi küçük uçak, davul ve zurna eşliğinde, çiçeklerle karşılandı.