Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 30 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2025/293 sayılı kararnameyle, Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti.

Türk Jandarma tarihinde bir ilke imza atarak 16 Ağustos 2024’te Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanan ilk kadın subay olan Şakir, şimdi de Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Bu terfi ve görev değişikliğiyle Şakir, adını bir kez daha Türk Jandarma tarihine altın harflerle yazdırdı.

Gülden Mat Şakir, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatında uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunan deneyimli bir subay olarak tanınıyor.

2024 yılında Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirilmesiyle, jandarma teşkilatında cinsiyet eşitliği adına önemli bir dönüm noktası oluşturmuştu.

Tuğgeneralliğe yükselmesiyle kariyerinde yeni bir başarıya imza atan Şakir, disiplinli kişiliği, lider vizyonu ve üstün görev bilinciyle örnek bir profil sergiliyor.