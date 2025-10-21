CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, su sorunu nedeniyle Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nın üretim yapamayacak noktaya geldiğini iddia etti.

Karaoba, Meclis'teki basın toplantısında Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nın bölge ekonomisine yaptığı katkıya dikkati çekti.

Fabrikada günlük ortalama 3 bin ton şeker pancarının işlendiğini, sezonda 30 bin ton şeker, 60 bin ton küspe ve 10 bin ton melas üretildiğini aktaran Karaoba, şeker pancarının işlenmesi için saniyede yaklaşık 50 litre suya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Bu yıl Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nın 12 kuyusunun su kapasitesi inanılmaz derecede düştü. Suyun her yıl azalması, sorunun şimdiye kadar çözülmemesi bu yıl fabrikada üretimin durma noktasına gelmesine sebep oldu" diyen Karaoba, kuru boşaltma tesisi kurulmadan su sorunun çözülemeyeceğini, kuru boşaltma tesisinin kurulması durumunda su tüketiminin yüzde 40 oranında azalacağını aktardı.

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nın Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olduğunu anımsatan Karaoba, fabrikada üreticiler dahil yaklaşık 10 bin insanın geçimini sağladığını, fabrikanın kapanması durumunda sadece makinelerin susmayacağını, Uşak'ın emek, kimlik ve simgesinin de yok olacağını belirtti.