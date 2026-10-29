İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddiaların, kapsamlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu açıkladı.

'İTİBAR EDİLMEMESİ RİCA OLUNUR'

DMM tarafından yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu iddialar, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.