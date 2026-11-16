Türkiye’nin önde gelen kahve zincirlerinden Espressolab’ın yüzde 70'lik hissesi için ödenecek dudak uçuklatan rakamı Birleşik Arap Emirlikleri merkezli alıcı şirket duyurdu.

Eylül 2026’da duyurulan ancak bugüne kadar mali detayları kamuoyuyla paylaşılmayan devir anlaşmasının rakamları, MAIR Group P.J.S.C.’nin 30 Eylül 2026 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ait özet konsolide ara dönem finansal tablo dipnotlarıyla ortaya çıktı.

Grup, 11 Kasım’da yayımlanan ve KPMG incelemesinden geçen raporda, bağlı ortaklığı aracılığıyla ESLAB Kahve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 70’lik payını devralmak üzere imzaladığı pay alım sözleşmesinin (SPA) bedelini yaklaşık 105 milyon ABD Doları olarak açıkladı.

ESPRESSOLAB'İN YÜZDE 70'İ 105 MİLYON DOLARA EL DEĞİŞTİRİYOR

Finansal tablo dipnotlarında yer alan bilgilere göre, MAIR Group ile Eslab'ın sahibi arasındaki pay alım sözleşmesi 23 Eylül 2026 tarihinde imzalandı.

Tamamlanmaya ilişkin ön koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak işlemin tahmini satın alma bedelinin yaklaşık 385 milyon AED (105 milyon ABD Doları) seviyesinde olduğu belirtildi.

Raporlama tarihi itibarıyla yasal ve düzenleyici onaylar ile diğer mutat kapanış koşullarına tabi olan işlemin henüz tamamlanmadığı, bu nedenle ilgili dönemde herhangi bir işletme birleşmesinin muhasebeleştirilmediği kaydedildi.

Buna göre Grup web sitesinde duyurular bölümünde konuyu şu şekilde paylaştı: