Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 2018'de yıkılan 19 Mayıs Stadyumunun yerine TOKİ tarafından inşasına başlanan komplekste çalışmalar hızla devam ediyor.

SIRALAMAYA GİRECEK

Neredeyse dörtte üçünün yapımı tamamlanan stadyum, ABD ve Çin'in ardından 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyum olacak.

Stadyum futbol topu şeklinde inşa edilirken stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve birçok branşta spor salonu da yer alacak.

45 BİN SEYİRCİ AĞIRLAYACAK!

UEFA ve FIFA kriterlerine göre 160 bin metrekare alan üzerine inşa edilen stadyum tamamlandığında 45 bin seyirciyi ağırlayabilecek.