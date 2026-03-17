Türkiye'de dönem dönem iç piyasa satışlarında yumurta ücretlerinin aşırı arttığı görülmekte. Bu durum gerekçe gösterilerek 205 senesinde yumurta ihracatında Destekleme Fiyatlar İstikrar Fonu (DFİF) kesintisi getirildi. Bu kesinti ardından yumurta ihracatı kayda bağlı mallar listesinde işlem görmeye başladı. Böylelikle de yumurta ihracat bir anda durmuş oldu.

YUMURTA SATIŞLARINDA İHRACAT PATLAMASI

Türkiye’nin yumurta ihracatı, iç piyasa fiyatlarını dengeleme amacıyla getirilen kısıtlamaların gölgesinde zorlu bir dönemden geçiyor. Yıllık bazda 60 milyon dolardan fazla kayıp yaşayan sektörde ihracat rakamları yeniden 400 milyon dolar barajının altına geriledi. Ancak Orta Doğu’da patlak veren sıcak çatışmalar, Türk yumurtası için beklenmedik bir talep patlamasını beraberinde getirdi.

Hürmüz Boğazı Kapandı, Gözler Türk Yumurtasına Çevrildi

Şubat ayı sonunda ABD, İsrail ve İran arasında başlayan savaş, küresel ticaret rotalarını altüst etti. İran’ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapatması, bölge ülkelerinin gıda tedarik zincirini kopardı. Deniz yolunun devre dışı kalmasıyla birlikte, karayolu üzerinden bölgeye ulaşabilen en güvenilir kaynak olan Türk yumurtasına olan talep zirve yaptı. Ancak ihracat yasağı, sektörün bu devasa fırsatı değerlendirmesinin önündeki en büyük engel olarak duruyor.

Sektörden Bakanlıklara Çağrı: "Kayıtlı Mallar Listesinden Çıkarılsın"

Ekonomim'de yer alan habere göre yumurta üreticileri, savaşın yarattığı bu jeopolitik avantajı ekonomik kazanca dönüştürebilmek için harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na başvuran sektör temsilcileri, yumurtanın "ihracı kayda bağlı mallar" listesinden çıkarılmasını talep ediyor. Ekonomi çevrelerinden sızan bilgilere göre, bu talebin karşılık bulmasının ancak Ramazan Bayramı sonrasında mümkün olabileceği konuşuluyor.

Üretimde Rekor: İhracat Kapısı Açılmazsa Arz Fazlası Riski Var

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR), TÜİK verilerine dayanarak Türkiye’nin yumurta üretiminde rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. YUMBİR Başkanı İbrahim Afyon, üretimin %15,1 oranında artarak 1 milyar 902 milyon adede çıktığını açıkladı. Bu üretim rekoru, Türkiye'nin kapasite sürdürülebilirliğini kanıtlarken; sektör temsilcileri bu arz fazlasının iç piyasada üreticiyi zora sokmaması için ihracat yasağının bir an önce esnetilmesi gerektiği mesajını veriyor.