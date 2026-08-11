Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Üyesi Andrey Kolesnik, Ankara’nın bu diplomatik girişimini eleştirerek mevcut şartlarda savaşı durdurmalarının mümkün olmadığını beyan etti.

Rus haber kaynağı Ridus’a konuşan Kolesnik, Türkiye’nin bu adımla öncelikli olarak Karadeniz’deki deniz güvenliğini garanti altına almayı hedeflediğini belirtti.

"MOSKOVA AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ"

Ankara’nın kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini savunan Rus milletvekili, cephe hattını mevcut haliyle dondurmanın Moskova açından kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini Rus toprağı olarak gördüklerini ve bu alanları kontrol altına alana kadar durmayacaklarını belirten Kolesnik, Rusya'nın kendi askeri hedeflerine odaklanması gerektiğini vurguladı.

HAKAN FİDAN NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Karadeniz'de yükselen gerilimi düşürmeyi amaçlayan moratoryum önerisinin Ukrayna tarafının talebi doğrultusunda Rus yetkililere iletildiğini ve Moskova'dan yanıt beklendiğini duyurmuştu.

MORATORYUM NEDİR?

Uluslararası ilişkiler ve ekonomi diplomasisinde sıklıkla gündeme gelen moratoryum, devletlerin veya kurumların mevcut hukuki, mali ya da askeri yükümlülüklerini geçici olarak askıya alması veya ertelemesi anlamına gelmektedir.

Askeri Moratoryum savaş veya kriz dönemlerinde tarafların saldırıları, askeri operasyonları veya belirli stratejik hamleleri (örneğin Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği veya enerji altyapılarına yönelik saldırıları) karşılıklı olarak geçici süreyle durdurması ya da ertelemesidir.