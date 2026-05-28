Tribeca adlı bir taşımacılık şirketi Sinop açıklarında kendilerine ait 3 yük gemisinin İHA'lar tarafından vurulduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre James II isimli gemi Sinop'un Türkeli ilçesinin 80 km kuzeyinde seyir halindeydi. Geminin yük taşımadığı belirtildi.

Aynı açıklamada Sierra Leone bayraklı Altuna ve aynı bayrağı taşıyan Velora isimli gemiler de İHA'ların hedefi oldu.

Şirket, Türk sahil güvenliğinin müdahale ettiği ve mürettebatın durumunun iyi olduğunu aktardı.

Saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak Rusya ve Ukrayna, Karadeniz'de sık sık birbirlerinin gemilerini ve limanlarını hedef alıyor.