1980 yılında kurulan Mavi Ay Yatak, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle Ekim 2025'te konkordato başvurusuyla gündeme gelmişti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 24 Ekim 2025'te Mavi Ay Yatak ile bağlantılı Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları, Ada Yatak Baza, Beyrut Mühendislik ve King Protrade Tekstil'in başvurularını inceleyerek şirketlere üç aylık geçici mühlet tanımıştı.

KISITLAMALAR GETİRİLMİŞTİ

Konkordato sürecinde şirketlerin mal varlıklarının korunması amacıyla taşınır ve taşınmazların devredilmesi, rehin verilmesi ve kefalet işlemleri gibi konularda da kısıtlamalar getirilmişti. Yaklaşık bir yıl süren yargılamanın ardından mahkeme, şirketlerin talepleri hakkında nihai kararını açıkladı.

İKİ ŞİRKET İÇİN İFLAS KARARI ÇIKTI

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, konkordato talebinde bulunan şirketlerin ve gerçek kişilerin başvuruları ayrı ayrı reddedildi.

Mahkeme, Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. ŞTİ.'nin iflasına karar verdi. İki şirketin tasfiye işlemlerinin basit tasfiye usulüyle gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

İKİ ŞİRKET İFLAS KARARININ DIŞINDA KALDI

Aynı dosyada konkordato başvurusu reddedilen Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ ile Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında ise iflas hükmü kurulmadı.

Mahkeme, söz konusu iki şirket bakımından İcra ve İflas Kanunu'nun 292. maddesinde belirtilen koşulların oluşmadığına karar verdi. Davacı gerçek kişiler yönünden de tacir sıfatı taşımamaları gerekçesiyle iflas kararı verilmedi.

AVRUPA ÜLKELERİNE İHRACAT YAPIYORDU

1980 yılında Bursa'da faaliyetlerine başlayan Mavi Ay Yatak, uzun yıllar Türkiye'nin tanınan yatak üreticileri arasında yer aldı. Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ürün gönderen firma, yurt dışı pazarında da kendine yer edinmişti.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye'nin ilk üreticisi olarak bilinen şirket, 1989 yılında gerçekleştirdiği ihracat başarısı dolayısıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirilmişti. İkinci kuşak yönetim döneminde büyümesini sürdüren firma, daha sonraki yıllarda Türkiye genelinde 3 bin 600 işletme arasından seçilerek KOBİ ve Girişimcilik Ödülü'ne de layık görülmüştü.