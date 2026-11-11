Türkiye'nin köklü tekstil şirketlerinden Sarar Grubu'nda aile üyeleri arasındaki miras ve hisse anlaşmazlığı yeni bir boyut kazandı.

Kurucu ortaklardan merhum Celaleddin Sarar’ın oğlu Ali Emre Sarar’ın, şirket gelirlerinden kendisine düşen payı alamadığını öne sürerek amcası Sebahattin Sarar ile kuzenleri Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattığı iddia edilmişti.

Sarar Şirketler Grubu, basında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, gündeme gelen uyuşmazlıkların şirketlerin mali yapısıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, konunun aile bireyleri arasındaki şahsi anlaşmazlıklardan ibaret olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında, Sarar markası ve şirketlerimiz hakkında kamuoyunda yanlış anlaşılmaya müsait birtakım haberlerin yayımlandığı görülmüştür. Öncelikle belirtmek isteriz ki Sarar Grup şirketleri bahsi geçen sürecin bir parçası değildir. Haberlere konu edilen hususlar, şirketlerimizin mali durumu ile ilgisi bulunmayan, aile bireyleri arasındaki şahsi nitelikteki iddia ve uyuşmazlıklardan ibarettir. Söz konusu iddiaların şirketlerimizin mali yapısı, ödeme gücü veya ticari faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Sarar Grup şirketleri, mali açıdan güçlü ve istikrarlı yapısını korumakta; ticari, operasyonel ve kurumsal faaliyetlerine olağan şekilde ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu nedenle, aile bireyleri arasındaki şahsi hukuki uyuşmazlıkların Sarar markası ve şirketlerimizin mali durumuyla ilişkilendirilmemesi ve özellikle şirketlerimiz hakkında bir iflas süreci bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı bir algı oluşturulmaması önem taşımaktadır. Kamuoyunun ve değerli paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunar, gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz" denildi.