Romanya ve Moldova'nın tek bir çatı altında birleşmesini öngören tarihi yasa tasarısı, Romanya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi. Avrupa Parlamentosu Üyesi Diana Șoșoacă tarafından şubat ayında sunulan tasarı, genel kurulda 45 gün içinde oylanmadığı için parlamento iç tüzüğündeki "zımni kabul" mekanizmasıyla otomatik olarak onaylanmış sayıldı.

Sürecin yasalaşması için tasarı, nihai kararın verileceği üst meclis olan Senato’ya gönderildi.

MOLDOVA CUMHURBAŞKANI DESTEKLEDİ

İki ülkenin tek devlet olma fikri, Moldova’nın başkenti Kişinev’de de en üst düzeyde destek buluyor. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, geçtiğimiz ocak ayında yaptığı açıklamada, olası bir referandumda birleşme yönünde oy kullanacağını belirterek, "Moldova gibi küçük bir ülkenin demokratik ve egemen bir devlet olarak varlığını sürdürmesi, Rusya'ya tek başına direnmesi giderek zorlaşıyor" ifadeleriyle mevcut güvenlik endişelerini dile getirmişti.

Batı yanlısı politikasını sürdüren ve Avrupa Birliği (AB) entegrasyonuna hız veren Moldova, son olarak geçtiğimiz nisan ayında Sovyet sonrası dönemin en büyük bağı olan Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) tamamen ayrılma kararı almıştı.

Ülkede 2024 yılında yapılan referandumda halkın çoğunluğu AB üyeliğine "evet" demiş, Eylül 2025 seçimlerinde ise Maia Sandu’nun partisi parlamentodaki anayasal çoğunluğunu koruyarak Batı entegrasyonuna tam gaz devam etmişti.

RUSYA İLE GERİLİM ARTTI

Moldova ve Romanya’nın yakınlaşması, Rusya ile olan gerilimi de zirveye taşıdı. Vladimir Putin’in Moldova içindeki Rus ayrılıkçı bölgesi Transdinyester’deki halka Rus pasaportu verilmesini kolaylaştıran kararnamesinin ardından Moskova, Kişinev’e yönelik tehditlerini sertleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bölgedeki Rus vatandaşlarına yönelik herhangi bir hamleye karşı "gerekli tüm araçlarla derhal yanıt verileceğini" ilan etti.