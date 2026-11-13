Türkiye'nin güney doğu komşusu Suriye'de vize alım şartları değişti. Buna göre Suriye'ye giden kişiler istedikleri gibi Suriye'yi gezemeyecek.

2024 yılında Beşar Esad'ın ülkeden kaçması ve Ahmed el Şara'nın HTŞ militanlarıyla Şam'ı ele geçirmesinin ardından fiilen yeniden canlanan ülke yeni vize şartları getirdi.

12 Kasım itibarıyla Suriye'yi ziyaret etmek üzere vize talep eden bir turist, bundan böyle Suriye makamlarına bir tur eşliğinde ülkeye geldiğini kanıtlamak zorunda.

Vize, sadece ülkeye tur eşliğinde gelen kişilere sunulacak. Başka kişilere vize verilmeyecek.

Bu şart, tüm ülkelerin vatandaşları için istisnasız zorunlu kılındı. ABD, Avrupa ve Türkiye vatandaşları da bu kurallara uymak zorunda.

Suriye'ye tur düzenleyen bir şirketin yayınladığı açıklamada "Vize onayı, bir tur operatörü aracılığıyla alınmalıdır; giriş izni ve ülkeye giriş kararını göçmenlik makamları verir. Onay süreci devam ederken seyahate çıkmayın" ifadelerine yer verildi.

SURİYELİLER AKIN AKIN GELİYORDU

2012 itibarıyla Suriye iç savaşı sebebiyle yüz binlerce Suriye vatandaşı, iltica yoluyla Türkiye'ye sığınmıştı.

Türkiye'de son resmi verilere göre geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı yaklaşık 2,2 milyon.

Geçici koruma kapsamından çıkıp Türk vatandaşlığı kazanan Suriye uyruklu kişi sayısı 240 binin üzerinde.

Esad'ın devrilmesinin ardından Türkiye ile oldukça yakın ilişkiler yürüten Suriye'deki Şara hükümetinin Türk vatandaşları da bu şarta dahil etmesi dikkat çekti.

Suriye vatandaşları, Türkiye seyahatleri için vizeye tabi. Ancak Suriye'ye gitmek isteyen Türk vatandaşları yeni uygulamaya göre tur olmadan vize bile alamayacak.