Adıyaman'da yaşayan Abuzer (66) ve Zeynep Doğan (58) çifti, tüp bebek tedavisi ile 34 yıl sonra ikiz çocuk sahibi oldu.



Ancak evlat sahibi olmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Doğan çiftinin dolandırıldığı ortaya çıktı. Evliliklerinin ilk yıllarında iki kez hamile kalan Zeynep Doğan, çocuklarını anne karnında kaybetti. Yıllarca çabalayan çift, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta defalarca tedavi gördü. Muayene ve hastane masraŇarı için tüm birikimlerini harcayan çift, tüp bebek tedavisini karşılayabilmek için son çare olarak evlerini sattı.





MAAŞI GİZLİCE ÇEKTİ



Bu sırada Abuzer Doğan, eşinin de emekli olabilmesi için yıllarca sigorta primi ödedi. Zeynep Doğan’a emeklilik yaşına ulaşmasının ardından banka kartı gönderildi. Banka kartını Doğan çiftinin haberi olmadan teslim alan bir komşuları Zeynep Doğan’ın maaşını her ay çekti. Çift, ikinci emekli maaşının bağlandığını fark edemedi. 16 bin lirayla geçinmeye çalışan Doğan çifti, durumu gelir tespiti sırasında öğrendi. 7 yıl önce evlat hasretini giderdikleri ikiz kızları Tekbir Gül ve Havva Gül’e zarar verilmesinden endişe ettiği için dolandırıcı komşularından şikayetçi olmadı.





ÇOCUKLARI NEŞE KAYNAĞI



Abuzer Doğan baba olduktan sonra hayatının değiştiğini anlattı. Herkesin çocuk sahibi olmasını dileyen Doğan, çocuklarıyla güçlü bir bağ kurduğunu dile getirerek, “Onlarla zaman geçirmekten mutluluk duyuyorum” dedi. Anne Zeynep Doğan ise annelik duygusunu yaşamanın tarif edilemez mutluluk olduğunu belirterek, “Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur ve mutluluk doldu. Onlar olmadan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum” ifadelerini kullandı.