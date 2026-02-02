Olay, dün sabah saatlerinde Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler sokakta kanlar içerisinde hareketsiz yatan 1'i kadın 2 kişiyi görüp, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin kontrolünde, silahla vuruldukları belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, cesetlerden birinin Gül Seher Göksan'a diğerinin Turan Emre Arıkan'a ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

2 KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheli belirledi. Polis ekipleri tarafından Hisar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda H.O. (74) ile kardeşi İ.O. (70) olayda kullanılan silah ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde Göksan ve Arıkan ile alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını, olayın da bu sırada meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







