İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, araç içinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olayın hedefinde ise rapçi Vahap Canbay’ın olduğu öne sürüldü.

ARAÇTA BEKLERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

İddiaya göre Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için ortak arkadaşları Kundakçı’yı devreye soktu. İkili buluşma için olay yerine geldi.

Araçta bekledikleri sırada yanlarına iki araç yanaştı. Açılan ateşte Kundakçı ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

CANBAY’IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.

Canbay’ın ifadesinde, “Barışmak için gitmiştik. Bir araç geldi, camı tıkladı ve ateş açtı. Aleyna’nın da bağlantısı olabilir” dediği öne sürüldü.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturmada silahı kullanan kişinin iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu tespit edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Daha sonra Bilal Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın da gözaltına alınmasıyla sayı 10’a yükseldi.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ, TELEFONLAR İNCELENİYOR

Şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu iddia edilirken, Beşiktaş’ta olayda kullanıldığı düşünülen silah ele geçirildi. Kadayıfçıoğlu’ndan swap örneği alındı.

Tüm şüphelilerin cep telefonları incelemeye alındı.

AZMETTİRME İDDİASI

Soruşturmaya göre saldırının hedefinde Canbay vardı.

Ancak araca peş peşe açılan ateşte Kundakçı vurularak hayatını kaybetti.

Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında “azmettirme” iddiaları gündeme geldi. Soruşturma çok yönlü sürüyor.