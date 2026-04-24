Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasının ardından geçen 6 yılda ilerlemeyen soruşturma dosyası geçtiğimiz haftalarda yeniden hareketlenmiş, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Doku’yu öldürmek, cesedini saklamak ve cinayeti örtbas etmek için devlet ve kolluk gücü olanaklarını kullandıkları değerlendirilen şüpheliler tutuklanırken, önceki yıllarda etkin soruşturma yürütülmediğinin ortaya çıkması nedeniyle suç ortaklığı ya da ihmal gibi yollarla cinayete katılan ‘olağan şüphelilerin' sayısı da arttı. Cinayetin işlendiği yıllarda Tunceli Valisi olan ve göreve İçişleri Bakanlığı Müfettişi olarak devam ederken tutuklanan zanlı Tuncay Sonel, dikkatlerin İçişleri ve Emniyet bünyesindeki üst düzey bürokratlara yönelmesine neden oldu.



Örneğin dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürü olan ve şimdi de Yalova Emniyet Müdürü olarak görev yapan Yılmaz Delen de herhangi başka bir polis müdürü de henüz soruşturmaya dahil edilmedi. Ancak konuyla ilgili en çok merak edilenlerden biri de elbette dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ve genel olarak iktidar elitlerinin bu kayıp ve muhtemel cinayet olayı karşısındaki tutumunun ne olduğu...

SOYLU: PKK VE HDP KONUYU SİYASALLAŞTIRIYOR

Evrensel'den Zeynep Algedik'in haberine göre; Gülistan Doku’nun kayıp olması, HDP, CHP, TİP ve EMEP milletvekilleri tarafından, 78 kez Genel Kurulda, 16 kez ise farklı komisyonlarda olmak üzere toplam 94 kez Meclis gündemine getirildi. Ancak sorumlu pozisyondaki bakan ve bürokratların bu gayrete bir karşılık vermedikleri, bilakis olayı ‘intihar’, ‘aşk intiharı’ gibi ifadelerle etiketledikleri ve bugün baş şüpheliler arasında yer alan Vali Tuncay Sonel’i aklamaya çalıştıkları görülüyor.

Kadın yönelik şiddet olaylarını incelemek için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun 2021’deki toplantılarında konuya ilişkin sorular dönemin bakanlarına sorulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Munzur Çayı’nda baraj suyunu en alt seviyeye indirerek arama yaptıklarını söyleyerek, “Bu konuda tüm soruşturmalarımızı ortaya koyduk, bu konudaki tüm işler gerçekleştirildi ve biz bir cinayete rastlayamadık” demişti.

Soylu 27 Mayıs 2021 tarihli Komisyon toplantısında ise şöyle dedi: “Gülistan Doku meselesinde bana bir soru sorulursa veya burada bize sorulursa, biz haksızlıkla karşılaşmış oluruz. (…) Yani bu konu bizim takibimizde bir iş de onun için arkadaşlar, bu konuyu PKK, HDP siyasallaştırmaya çalıştı. Bu siyaset meselesi değildir.”

BAKAN VEKİLE KEFİL OLDU

Soylu bir yıl sonra ise CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nun yazılı soru önergesine şöyle karşılık verdi: “Gülistan Doku’nun en son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde bulunan Sarı Saltuk Viyadüğü (Dinar Köprüsü) üzerinde görüldüğü, görgü tanıklarının beyanı ve araç kamerası görüntüsü ile tespit edilmiştir. Telefon sinyalinin köprü üzerinde kesildiğinin tespit edilmesi üzerine (…) Ayrıca bu süreçte Tunceli’de Gülistan Doku’nun ailesi ile tarafımca görüşülmüş, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın adli soruşturmasının beraber takip edildiği ve Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

SORU ÖNERGELERİNE GECİKMELİ YANIT

Muhalefet vekilleri, Soylu’nun yanı sıra, dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül’e, Doku soruşturması hakkında 33 yazılı soru önergesi yöneltti. Ancak bu önergelerin neredeyse tamamı yanıtsız bırakıldı. Tek yanıt, Soylu’nun, CHP’li Şaroğlu’nun yazılı soru önergesine “süresi geçtikten sonra”, 25 Temmuz 2022’de verdiği bu yanıt oldu.

AKP’LİLERE GÖRE ‘AŞK İNTİHARI’

Soruşturmanın Meclis gündemine taşındığı oturumlarda ise iktidar kanadından gelen tepkiler dikkat çekti. 1 Temmuz 2020’de konuyu TBMM Genel Kurulu’nun gündemine taşıyan HDP’li vekillere dönemin AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat “Yeter artık. Her aşk intiharını burada mı konuşacağız? Her intihar, her aşk intiharı bu yerin gündemi değildir” diye çıkışmıştı.

Bu süreç boyunca, Meclis’te de kamuoyunda da “intihar” algısı oluşturulmaya çalışılırken; Ulusal Kriminal Büro’nun hazırladığı raporda ise “intihar” ihtimalini destekleyecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Aynı Genel Kurul’da AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan ise “Katillerin kolluk güçleri tarafından korunduğunu iddia etmek… bakınız cinayete ortak olmaktır; bunun kabulü mümkün değil, bunu kabul edemeyiz” demişti.

AKP’li vekiller, Gülistan Doku’nun gündeme geldiği her oturumda ‘olayın HDP’liler tarafından istismar edildiği’ni, ‘HDP provokasyonu’ olduğunu söyledi.

ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ REDDEDİLDİ

Meclis’teki tartışmalar yalnızca söylem düzeyinde kalmadı. Gülistan Doku dosyasının araştırılması için 2020-2026 aralığında verilen toplam 6 araştırma önergesi de reddedildi. Genel Kurul’un 23 Şubat 2022’deki birleşiminde, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın “Gülistan Doku meselesinin araştırılması amacıyla verecekleri önergenin kabulünü ve Gülistan Doku’nun gözaltına alınan ailesinin serbest kalmasını” talep ettikleri açıklamasının ardından dönemin AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, “HDP’nin yeni bir provokasyonu mu bu? Aylardır yoklar da niye şimdi, niye bugün?” demiş, verilen araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

Aynı Genel Kurul’da yine Oya Eronat, Gülistan Doku davasının baş şüphelisi Zaynal Abakarov’un ifadesinin alınması gerektiğini söyleyen HDP’li vekillere karşı “Belki de siz yaptırdınız. Dağa götürmüş olabilirsiniz” şeklinde ithamda bulunmuştu.

Van Milletvekili Gülaçar ise “Zaynal Abakarov isimli şahıs iddia edildiği şekliyle –bakın, vallahi istismar ediyorsunuz– bu adam soruşturuluyor, telefonlarına ulaşılıyor. Telefonlardaki imaj alma ve inceleme işlemlerinin yapılmasından sonra sadece mesajlaştığı, olayın vuku bulmasıyla alakalı bir bilginin olmadığı sonucuna varılmıştır” demişti.

'GÖRÜŞMELERİN ÖNE ALINMASI' TEKLİFİ DE REDDEDİLDİ

Son süreçte soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla birlikte dosyadaki ihmaller zinciri ve kasıtlı müdahaleler ortaya çıktı. Dönemin Tunceli Valisi, oğlu, özel koruması, hastane başhekimi gibi pek çok kamu görevlisi şüpheli olarak tutuklandı.

Ancak tüm bu gelişmelerin ardından olayın tüm yönleriyle araştırılması için verilen Meclis araştırma önergesi görüşmelerinin öne alınması teklifi de 22 Nisan 2026 günkü oturumda iktidar vekillerinin oylarıyla reddedildi.