İstanbul Bakırköy’deki Fatma Özçalışkan Özel Metfa Polikliniği isimli güzellik merkezinin epilasyon odalarına yerleştirilen gizli kameralarla müşterilerin mahrem görüntülerinin kaydedilerek Telegram üzerinden satıldığı iddiasına ilişkin soruşturma genişletildi.

Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle, görüntülerin toplandığı değerlendirilen Telegram kanalına ulaşıldı.

Kanalda yapılan incelemede yaklaşık 15 bin görüntülük dev bir arşiv tespit edildi.

KAMERALAR HAREKET SENSÖRÜ GİBİ GİZLENMİŞ

Kamera ve alarm sistemlerini kuran şüpheli Emrah Selim Cansever, suçlamaları kabul etmeyerek sistemin dışarıdan siber saldırıyla ele geçirildiğini öne sürdü.

Ancak telefonunda yapılan incelemede ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarının bu savunmayla çeliştiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında kameraların, “PIR” hareket sensörü görünümü verilen cihazlar içerisine yerleştirildiği ve sistemlerin Cansever tarafından monte edildiği tespit edildi. Aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu beyan eden Cansever tutuklandı.

“BEN DE MAĞDURUM” DEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, İşletmeci Fatma Özçalışkan ise kendisinin ve 17 yaşındaki kızının da görüntülerinin kaydedildiğini belirterek mağdur olduğunu savundu.

Özçalışkan, durumu fark ettikten sonra sensörleri sökerek emniyete teslim ettiğini ve sorumluluğun Cansever’e ait olduğunu söyledi. Ancak Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği, ifadelerdeki çelişkiler ve mevcut delilleri değerlendirerek iki şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

TELEGRAM KANALININ YÖNETİCİSİ DE TUTUKLANDI

Mahrem görüntülerin satıldığı öne sürülen “Secret TV +18” isimli Telegram kanalının yöneticisi Abdullah Çatalbaş da Küçükçekmece’de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Çatalbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çatalbaş’ın da tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı üçe yükseldi.